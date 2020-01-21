آبل تعمل أيضًا على تكنولوجيا الرعاية الصحية الوقائية

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نعلم منذ فترة أن شركة آبل مهتمة بالتكنولوجيا الصحية. تعد الساعة الذكية Apple Watch مثالًا رئيسيًا على هذا الإهتمام، فهذه الساعة الذكية تأتي مع العديد من الخواص المصممة لمراقبة صحة المستخدم مثل مراقبة معدل ضربات القلب وإجراء التخطيط الكهربائي للقلب، وكلاهما نجح في إنقاذ أرواح العديد من المستخدمين في الماضي.

ومع ذلك، تريد شركة آبل إستكشاف المزيد من التقنيات المتعلقة بالرعاية الصحية، وبشكل أكثر تحديدًا، التقنيات الصحية الوقائية. أثناء حديثه في جلسة أسئلة وأجوبة مؤخرًا مع الرئيس التنفيذي لـ IDA Ireland، السيد Martin Shanahan، نُقل عن الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook قوله : ” أعتقد أنه يمكنك أن تأخذ هذه الفكرة البسيطة المتمثلة في وجود أشياء وقائية وإيجاد المزيد من المجالات التي تتداخل فيها التكنولوجيا مع الرعاية الصحية، وأعتقد أن كل ذلك قد يجعل حياتنا أفضل حالًا “.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعلمون ذلك، فإن تقنية الرعاية الصحية الوقائية تحاول أساسًا إكتشاف المشكلة قبل حدوثها، بدلا من الإستجابة لها أثناء حدوثها. على سبيل المثال، يمكن إعتبار قارئ ضربات القلب من آبل بمثابة أداة وقائية إلى حد ما، فهي تقوم بإبلاغ المستخدمين عندما تكتشف أن ضربات القلب لدى المستخدم غير منتظمة، مما يتيح للمستخدمين الوقت لطلب المساعدة الطبية قبل فوات الأوان.

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ويضيف السيد Tim Cook : ” تذهب معظم الأموال في مجال الرعاية الصحية إلى الحالات التي لم يتم تحديدها مبكرًا. سوف يستغرق الأمر بعض الوقت ولكن الأشياء التي نقوم بها الآن والتي أتحدث عنها اليوم تعطيني الكثير من الأسباب للتفاؤل “.

يُشاع أيضًا أن شركة آبل تعمل على تقنية غير جراحية لقياس مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق الساعة الذكية Apple Watch، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي حتى الآن.