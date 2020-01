تسريب المواصفات التقنية للهاتف الصدفي Galaxy Z Flip القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الهاتف الصدفي القابل للطي القادم من شركة سامسونج محورًا لعدد من التسريبات والشائعات في الأونة الأخيرة. والآن، نحن هنا مع تسريب جديد من مصدر لطالما كان صادقًا في الماضي يشير إلى أن الهاتف Galaxy Z Flip القادم من سامسونج سيضم كاميرا أساسية بدقة 12 ميغابكسل، وليس بدقة 108 ميغابكسل كما تردد في الفترة الماضية.

كان هناك إعتقاد مبدئي بأن كلا من Galaxy Z Flip و Galaxy S20 Ultra سيحصلان على نفس الكاميرا الأساسية الفائقة الدقة، ولكن كان ذلك عندما كنا لا نزال ندعوهما بالأسماء Galaxy Fold 2 و Galaxy S11.

نفس المصدر كشف لنا أيضًا أن الهاتف Galaxy Z Flip سيضم شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 3300mAh أو 3500mAh. الشائعات الأخيرة لمحت كذلك إلى أن الهاتف Galaxy Z Flip سيكون معروضًا باللونين الأسود والأرجواني على الأقل. ومع ذلك، فقد سمعنا بالأمس أن النسخ الزرقاء والحمراء والزهرية من Galaxy Z Flip ستكون حصرية لعملاء شركات الإتصالات الكورية الجنوبية.

التقارير الأخرى إدعت كذلك أن الهاتف Galaxy Z Flip سيدعم الشحن بقوة 15W، وسيضم طبقة زجاجية واقية للشاشة بدلاً من البلاستيك، كما أنه سيتم الإعلان عنه على الأرجح في نفس الحدث الذي ستكشف فيه شركة سامسونج عن تشكيلة Galaxy S20 Series والذي تقرر عقده في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

