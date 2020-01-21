تسريب إعدادات شاشة 120Hz للهاتف OnePlus 8 Pro، وتأكيد وجود ثقب الكاميرا في الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا العديد من التسريبات والشائعات ذات الصلة بالهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro في الأونة الأخيرة. لا يكشف لنا التسريب الأخير عن أي معلومات جديدة، ولكنه شيء لم نره بعد. يستشهد تقرير من موقع TrueTech بقارئ لم يذكر إسمه يدعي أنه موظف في شركة OnePlus قدم الصورة أدناه، والتي يُشاع بأنها للهاتف OnePlus 8 Pro القادم من الشركة الصينية.

هذه الصورة تكشف لنا أن الهاتف OnePlus 8 Pro سيضم شاشة تدعم معدل التحديث المرتفع البالغ 120Hz، وهو أمر أكدته شركة OnePlus بالفعل. ومع ذلك، فهذه الصورة تكشف لنا أيضًا أنه سيكون بمقدور المستخدمين عرض محتويات الشاشة بمعدل التحديث 120Hz، وكذلك بمعدل التحديث 90Hz على غرار هواتف OnePlus التي تم إطلاقها في العام الماضي، وبمعدل 60Hz كذلك.

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هذا التسريب الجديد يكشف لنا كذلك أن الهاتف OnePlus 8 Pro سيتيح أيضًا للمستخدمين عرض محتويات الشاشة بمعدل التحديث 120Hz وبدقة أعلى من +FullHD مع العلم بأنه من المتوقع أن يأتي الهاتف OnePlus 8 Pro مع شاشة تمتاز بدقة +QuadHD. وإلى جانب ذلك، فهذه الصورة تؤكد لنا كذلك أن الهاتف OnePlus 8 Pro سيضم ثقبًا في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، تمامًا كما أوضحت التسريبات التي حصلنا عليها في الفترة الماضية.

في حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن المتوقع أن تقوم شركة OnePlus هذا العام بإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة دفعة واحدة، وتشمل هذه الهواتف الثلاثة كل من OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro و OnePlus 8 Lite. للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد الإعلان الرسمي عن تشكيلة OnePlus 8 Series الجديدة، ولكن هناك إحتمال أن نراها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية أواخر شهر فبراير المقبل.