Tencent و BlackShark ستعملان معًا على هاتف ذكي جديد موجه للاعبين

فاطمة أيت طالب - دبي - Tencent Games هي أكبر شركة لتطوير الألعاب في العالم، فهي تقف وراء بعض من أنجح الألعاب المتاحة في السوق اليوم، بما في ذلك PUBG: Mobile و Arena Of Valor. ونتيجة لذلك، فمن المؤكد أنها شركة معروفة في عالم ألعاب الأجهزة المحمولة. لقد سمعنا عن طموحات الشركة في إنشاء هاتف ألعاب خاص بها منذ فترة، وقد أعلنت شركة Tencent Games الآن عن خططها للعمل مع شركة BlackShark على جهاز جديد من أجل تعزيز العتاد والبرمجيات على حد سواء.

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها شركة Tencent Games مع شركة مصنعة للهواتف الذكية، فقد رأينا الشركة بالفعل تُشارك في عملية تطوير الهاتف Asus ROG Phone 2 Tencent Edition في شهر يوليو الماضي. ستركز الصفقة الجديدة مع شركة BlackShark على التعاون في مجال ألعاب الهواتف بهدف نهائي وهو منح المستخدمين تجربة ألعاب محمولة مُحسنة.

رغم عدم وجود أدلة واضحة على الجهاز الفعلي المتوقع، تشير بعض الشائعات إلى أن BlackShark 3 القادم يمكن أن يكون المنتج الأول الذي يستفيد من التعاون بين الشركتين. من المتوقع أن يأتي BlackShark 3 مع شاشة تمتاز بدقة QuadHD وبمعدل تحديث مرتفع يصل إلى 120Hz، ومع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وكذلك مع ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية علمًا أنه سيدعم أيضًا شبكات الجيل الخامس 5G.