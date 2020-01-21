العلامة التجارية iQOO التابعة لشركة Vivo ستتحول لشركة مستقلة في شهر مارس المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - من غير المألوف كثيرًا أن نرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية تقوم بتقسيم قائمة منتجاتها مع علاماتها التجارية الفرعية التي أصبحت فيما بعد مستقلة. ومع ذلك، فقد قامت شركة Xiaomi بهذا الأمر مع علامتها التجارية الفرعية Redmi، وقامت شركة Oppo كذلك بنفس الأمر مع علامتها التجارية الفرعية Realme، والآن تتطلع شركة Vivo للقيام بنفس الأمر مع علامتها التجارية الفرعية iQOO في الهند. ووفقا لبعض المتخصصين في القطاع، فيبدو أن العلامة التجارية iQOO ستدخل إلى السوق الهندي بحلول شهر مارس المقبل كشركة مستقلة، وبذلك ستصل تشكيلة هواتفها الذكية إلى خارج الصين لأول مرة.

حتى الآن، قامت iQOO بإطلاق مجموعة من الهواتف الذكية المصممة في الأساس لعشاق الألعاب مع التركيز على توفير أقصى أداء ممكن بأسعار معقولة. في الوقت الحالي، تملك العلامة التجارية iQOO ستة هواتف ذكية وأحدثها هو iQOO Neo 855 Racing.

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أعلنت شركة Xiaomi مؤخرًا أن POCO ستصبح علامة تجارية مستقلة في الهند، ومع دخول iQOO المرتقب، سيكون سباق الهواتف الرائدة الإقتصادية أكثر تنافسية.