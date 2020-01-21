آبل تبدأ رسميًا ببيع الوحدات المُجددة من الهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت ترغب في شراء هاتف iPhone ولكنك لا ترغب في صرف أكثر من 1000$، فقد يكون الخيار الأنسب بالنسبة لك هو شراء وحدة تم تجديدها رسميًا من قبل شركة آبل. وبدءًا من اليوم، أصبح هذا خيارًا متوفرًا إذا كنت ترغب في الحصول على iPhone XS أو iPhone XS Max.

إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، فيمكنك الحصول على أحد الهواتف الخاضعة للتجديد هذه مباشرة من المتجر الرسمي للشركة عبر شبكة الإنترنت. النسخة المُجددة من الهاتف iPhone XS تُكلف إبتداءً من 699 دولار أمريكي لنسخة 64GB. إذا كنت ترغب في الحصول على نسخة 256GB، فسوف يتوجب عليك إنفاق 829 دولار أمريكي، بينما سيكون بإمكانك الحصول على نسخة 512GB مقابل 999 دولار أمريكي.

أما في حالة إذا كنت مهتمًا بالحصول على النسخة المُجددة من الهاتف iPhone XS Max، فسوف تكلفك نسخة 64GB نحو 799 دولار أمريكي، بينما ستُكلفك نسخة 256GB نحو 929 دولار أمريكي، ونسخة 512GB ما يصل إلى 1099 دولارًا أمريكيًا.

في جميع الحالات، ستوفر ما يتراوح بين 300 و 350 دولار أمريكي على هذه الهواتف مقارنة بأسعارها أثناء إصدارها في شهر سبتمبر من العام 2018. والأكثر من ذلك، تقول شركة آبل أن جميع هواتف iPhone المُجددة تم فحصها وإختبارها وتنظيفها وإعادة تعبئتها بالكامل في علب بيضاء جديدة مع جميع الكتيبات والملحقات. يمكنك أيضًا الحصول على بطارية جديدة وهيكل خارجي جديد، مما يعني أنه من المستحيل التمييز بين الوحدات الخاضعة للتجديد والوحدات الجديدة.