شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى يستعيد ذكرياته مع رواد المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رائد الفضاء الإماراتي "هزاع المنصوري" صورة تجمعه برائد الفضاء الأمريكى "نيك هيج"، وذلك عبر حسابه الرسمي على شبكة تويتر، وعلق المنصوري على الصورة قائلا:" الجاذبية في الفضاء لا تُضعِف قوة الصداقة بين أشخاص اجتمعوا من أجل هدف واحد: خدمة الإنسانية"، مع زميلي نك هايج خلال مهمتي في محطة الفضاء الدولية.

واعتاد رائد الفضاء الإماراتي استعادة ذكرياته داخل محطة الفضاء الدولية، حيث يقوم المنصوري بين الحين والأخر بنشر صور له داخل المحطة والتى كان يعرض خلالها أبرز الأعمال التى كانوا يقومون بها، فقد سبق وأن نشر المنصوري صور له داخل المحطة وعلق عليها:" على الرغم من جميع الصعوبات التي قد تواجه الإنسان في الفضاء، إلا أن هناك جانباً ممتعاً يعيشه الرواد فقط في الفضاء، فعلى سبيل المثال، تخيل أن تتبلور صورتك في فقاعة ماء!"

واستكمل: "من دون وجود الجاذبية لسحبها إلى الأسفل، فإن القوى التي تتحكم في جزيئات الماء تكون جميعها متساوية. وبالتالي فإن جزيئات الماء تتكون في الفضاء على شكل فقاعة، بحيث تشغل أقل مساحة ممكنة للحفاظ على وحدتها.

يذكر أن "المنصوري"، هو أول من نفذ مهمة علمية إماراتية في الفضاء، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، في 25 سبتمبر من العام الماضى 2019، استمرت لمدة 8 أياما، أجرى خلالها 31 تجربة علمية، بينها 16 تجربة بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، و15 تجربة مستوحاة من المناهج الدراسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وعلى الرغم أن إقامة المنصوري في الفضاء كانت قصيرة نسبيًا، إلا أن الرحلة كانت تاريخية، فهو أول زائر لمحطة الفضاء الدولية (ISS) من دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعلها الأمة الأربعين في العالم التي ترسل شخصًا إلى الفضاء.

وارتدى المنصورى ملابسه الإماراتية فى المحطة حيث نشر تغريدة كتب فيها: "يسرني أن أتاح لى الفرصة لمشاركة جزء من ثقافتنا الإماراتية مع الطاقم على متن محطة الفضاء الدولية" والتى شاركها في يوم الثلاثاء السابق إلى جانب صورة مع أعضاء الطاقم الثمانية الآخرين الموجودين حاليًا على متن المختبر المداري.