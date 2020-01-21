تفاصيل الباقات الجديدة للهاتف الأرضي.. وغضب بين مشتركي ’’المصرية للاتصالات‘‘ بعد زيادة الأسعار

كتب: ضياء السقا

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "WE"، عن إلغاء النظام القديم وتوحيد الباقات الأساسية للتليفون الأرضي المنزلي، وطرح 3 باقات جديدة، اعتبارا من فاتورة يناير 2020.

وقامت الشركة، في الأول من بناير الجاري، بتحويل جميع العملاء على باقة جديدة إجباريا، وهي WE أرضي 20، باشتراك شهري 20 جنيها، أي 60 جنيها كل 3 أشهر، بخلاف الضريبة والدمغة.

وكانت الفاتورة الماضية عن شهر أكتوبر 2019، بـ 52 جنيها، شاملة اشتراك الهاتف الأرضي والضريبة والدمغة، بدون احتساب استهلاك المكالمات.

أما الفاتورة الجديدة أصبحت 75 جنيها حد أدنى، تشمل الاشراك والباقة والضريبة والدمغة.

تفاصيل الباقات وخطط الأسعار الجديدة

الباقه الأولى

اشتراك الباقة ٢٠ جنيها شهريا أو ٦٠ جنيها كل ٣ شهور، تمنحك ١٢٠ دقيقة + إظهار رقم الطالب

وهذه الباقة تم تحويل كل المشتركين عليها تلقائيا

الباقه الثانية

الاشتراك الشهري ٣٥ جنيها

تمنح المشترك ٢٥٠٠ دقيقة أرضي أرضي، وأرضى إلى ٠١٥

+ ١٠٠٠ دقيقة محافظات

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الباقة الثالثة

الاشتراك الشهري ٦٥ جنيها

تمنحك كل ماهو فى الباقة الثانية علاوة على ١٥٠٠ دقيقة شبكات أخرى ڤودافون واتصالات وأورانچ

كما يمكن لجميع العملاء التحويل إلى الباقات الأعلى عن طريق الاتصال بـ111، أو التوجه لأقرب فرع من فروع الشركة.

غضب عملاء WE

وفي سياق متصل، سادت حالة من الغضب بين مشتركي التليفون الأرضي، بسبب زيادة الفواتير، خاصة أن الغالبية العظمى لا تستعمل الهاتف المنزلي، إلا لأغراض الإنترنت.

وعبر المشتركون، عن غضبهم من القرار، خاصة أن خدمة الإنترنت والأرضي في مصر لا زالت تعاني من مشاكل كثيرة، رغم التحديثات الأخيرة التي أجرتها الشركة في البنية التحتية.

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