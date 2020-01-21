شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل توقف واتس آب عن العمل .. كيف تحافظ على محتوى دردشتك من الضياع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عشرة أيام تفصلنا فقط عن 1 فبراير، حيث من المنتظر أن يتوقف تطبيق واتس آب عن العمل على عدد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android و iOS، حيث توجد هناك العديد من الهواتف الذكية التي قد لا تتمكن من تشغيل التطبيق، حيث ستقوم الشركة بسحب الدعم للإصدارات القديمة من نظام التشغيل.

وفقًا للمعلومات الواردة في قسم الأسئلة الشائعة حول واتس آب، فإن هواتف أندرويد التي تعمل على نظام التشغيل Android 2.3.7 والإصدارات الأقدم وكذلك أجهزة أيفون التي تعمل على نظام التشغيل iOS 8 والإصدارات الأقدم لن تكون متوافقة مع تطبيق الدردشة في غضون أسبوعين آخرين من الآن.

ومع ذلك، فإن منصة المراسلة الفورية ستحافظ على تشغيل التطبيق للهواتف المختارة بنظام KaiOS 2.5.1+ OS ، كما شدد واتس آب أيضًا على حقيقة أن هذه الإصدارات القديمة من أنظمة تشغيل Android و iOS "لم تعد قادرة على إنشاء حسابات جديدة ، أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية بعد 1 فبراير 2020."

لذلك إذا كنت لا تزال تستخدم نظام التشغيل ذو الإصدار الأدنى على هاتفك ولا تريد أن تفقد كل الدردشات والمعلومات بعد 1 فبراير 2020 ، فهناك خيار لحفظ الدردشات:

-قم بفتح الدردشة التي ترغب في حفظها ، وأضغط على Chats.

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-اضغط على "Export Chat"، ستحصل بعد ذلك على خيار تنزيل الدردشة مع أو بدون وسائط، اختر خيارك وقم بتصدير جميع الدردشات.

قائمة جميع أنظمة التشغيل التي لن تدعم WhatsApp من العام المقبل:

- إصدارات أندرويد 2.3.7 وما هو أقدم

-إصدارات iOS 8 وما هو أقدم.

- جميع هواتف نظام التشغيل ويندوز والتى تم إيقاف دعمها في 31 ديسمبر 2019