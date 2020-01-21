تكنولوجيا: Subaru تخطط لبيع السيارات الكهربائية فقط بحلول 2030

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه الكثير من الشركات المصنعة للسيارات لتخصيص جزء من إنتاج الشركة للسيارات الكهربائية، ولقد كشفت Subaru على خططها للتحول لإنتاج السيارات الكهربائية فقط بحلول 2030.

أكدت شركة Subaru اليابانية اليوم على الشائعات التي تنتشر منذ فترة الآن، حول تحول الشركة بشكل كامل لإنتاج السيارات الكهربائية، حيث أشارت في تصريحات جديدة إلى أن الشركة تتوقف عن تصنيع السيارات التي تعتمد على الوقود خلال 15 عام.

ويأتي إعلان Subaru اليوم كنتيجة للوائح والقوانين الصارمة الجديدة التي أكدت على إرتفاع نسبة إنبعاثات الوقود على مستوى العالم، والتي تأتي بأعلى مستوى في الصين والإتحاد الأوروبي بشكل خاص.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة بالتحول لإنتاج السيارات الكهربائية بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة، حيث تطور اثنان من السيارات الكهربائية الجديدة الآن بالتعاون مع تويوتا التي تمتلك نسبة 8.7 من شركة Subaru، على أن تنطلق رسمياً في 2020.

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ومن المتوقع أن يصل إنتاج Subaru من السيارات الكهربائية الهجينة في 2030 إلى 40% من الإنتاج العالمي سنوياً للشركة، أيضاً من المتوقع أن تبدأ الشركة في الإستثمار لدعم توافق تقنية السيارات الكهربائية الخاصة بشركة تويوتا في سيارات Subaru.

ولقد أشار متحدث من Subaru إلى أنه بالرغم من إستخدام الشركة لتقنية تويوتا في السيارات الهجينة، إلا أن Subaru تسعى لإنتاج سيارة تعبر بوضوح عن علامة Subaru التجارية.

أيضاً أكد Tetsuo Onuki على أن قرار الشركة لهذا التحول لا يأتي نتيجة لرغبة الشركة في خفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط، بل نتيجة لرغبة الشركة أيضاً في تحسين معايير السلامة والآمان في إنتاج الشركة.

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