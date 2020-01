POCO تخطط لإطلاق ثلاثة هواتف جديدة هذا العام، وتم تسريب صور Pocophone F2 Lite

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد POCO لكشف النقاب عن أول هاتف لها كعلامة تجارية مستقلة وسوف يحمل إسم Pocophone F2. وبغض النظر عن الهاتف Pocophone F2، فالشائعات الحديثة تشير إلى أن العلامة التجارية الصينية تعمل أيضًا على هاتف آخر يُدعى Pocophone F2 Lite.

تلقت قناة RevAtlas على اليوتيوب رسالة إلكترونية حول الهاتف Pocophone F2 Lite مع ثلاث صور مرفقة مع بعض المواصفات التقنية الأساسية. يُشاع أن هذا الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 765G الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh، وكاميرا ذات دقة عالية، على الرغم من أنه لم يتم تقديم تفاصيل أخرى عنها.

Snapdragon 765G هو نفسه المعالج المستخدم في الهاتف Redmi K30 5G، والذي لا يعتبر منطقيًا بالنسبة لطراز ” Lite “، وخاصة أثناء التفكير في التسريب الثاني.

طلبت POCO شهادة لهاتف يحمل الإسم الرمزي M1912G8BI، وهذا هو طراز 4G من الهاتف Redmi K30 المزود بالمعالج Snapdragon 730G. إذا كانت POCO تخطط بالفعل لإطلاق الهاتف Pocophone F2 Lite، فمن المرجح أن يستند هذا الهاتف على Redmi K30 بدلاً من Redmi K30 5G.

وبالإضافة إلى ذلك، الهاتف الذي يظهر في الصور التي تم تسريبها اليوم يضم قطعًا على شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة بدلاً من الثقب الموجود في شاشات الهاتفين Redmi K30 و Redmi K30 5G. في العادة، الطرازات المعنية لا تملك كل هذا الفرق على مستوى العتاد بينهما.

على أي حال، وفقًا للرسالة الإلكترونية، فيبدو أن شركة POCO عازمة على إطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة هذا العام. ومع ذلك، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان الطراز الثالث ضمن العائلة سيكون هاتفًا رائدًا مع العلم بأن الشركة الأم، Xiaomi تعمل على هاتف ذكي مزود بالمعالج Snapdragon 865 الرائد الأحدث من شركة كوالكوم.

في العام الماضي كانت هناك شائعات لمحت إلى أن شركة Xiaomi ستقوم بإطلاق الهاتف Redmi K20 تحت إسم Pocophone F2 في بعض الأسواق، ولكن هذا ما لم يحدث حتى الآن. بدلاً من ذلك، تم إطلاق الهاتف Redmi K20 تحت إسم Xiaomi Mi 9T في بعض المناطق. كل ما علينا قوله الآن هو لا تتحمس كثيرًا ولا تصدق أي شيء مما تم ذكره الآن حتى تظهر المزيد من الأدلة.

So, the first Poco smartphone this year appears to be the Redmi K30?

Just in case, the same model number was listed under the Redmi series earlier on.#Xiaomi #Redmi #PocoF2 #PocoF2Lite pic.twitter.com/TnlsapzZvr