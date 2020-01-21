أدلة جديدة تلمح لإقتراب موعد إطلاق سماعات Google Pixel Buds الأحدث من جوجل

فاطمة أيت طالب - دبي - أثناء حدث الإطلاق MadeByGoogle في شهر أكتوبر الماضي، أعلنت شركة جوجل عن عدد قليل من الأجهزة الجديدة، بما في ذلك Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL و Google PixelBook Go والجيل الثاني من سماعات Google Pixel Buds. للآسف، كانت تلك السماعات في مرحلة النموذج الأولي فقط آنذاك. ومع ذلك، فقد بدأنا أخيرًا نرى بعض الأدلة التي تشير إلى أن شركة جوجل شارفت على الإنتهاء من عملية تطوير هذه السماعات من أجل إطلاقها في السوق.

في الواقع، لقد تم رصد سماعات Google Pixel Buds الجديدة تحصل على شهادة البلوتوث من هيئة Bluetouth SIG. في الواقع، تم رصد نسختين من هذه السماعات تحصل على شهادة البلوتوث، واحدة تحمل الإسم الرمزي G1007، والأخرى تحمل الإسم الرمزي G1008. نتساءل عما إذا كان سيكون هناك نوعان مختلفان من سماعات Google Pixel Buds أو إذا كان كل رقم يمثل كل سماعة على حدة بعد فصلها عن علبة الشحن.

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تقدم سماعات Google Pixel Buds الجديدة صوتًا غنيًا ومكالمات واضحة ومساعدة خالية من اليدين من المساعد الرقمي Google Assistant. إنها مصممة لتكون مريحة بالنسبة لك، بناءً على مسح لآلاف الأذنين. ستحصل على ملاءمة خاصة وآمنة في حين أن فتحة التهوية المحيطة تبقيك منفتحًا على العالم من حولك.

حصلت سماعات Google Pixel Buds الجديدة على شهادة البلوتوث 5.0 وتندرج ضمن فئة ” ملحقات الأجهزة المحمولة “. السماعات الجديدة لن تدعم الترميز Qualcomm aptX، نظرًا لعدم وجود عتاد كوالكوم في الداخل، فهي مصنوعة من قبل Bestechnic.

وعدت شركة جوجل مبدئيًا بإطلاق سماعات Google Pixel Buds في ربيع هذا العام. بالنظر إلى هذا الإطار الزمني، فقد تكون هذه السماعات جاهزة بحلول موعد إنعقاد مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I/O 2020 في شهر مايو المقبل. حتى ذلك الحين، يمكنك الإنضمام إلى قائمة المنتظرين الرسمية من جوجل.