كوالكوم تعلن رسميًا عن ثلاثة معالجات جديدة من أجل الهواتف المتوسطة والإقتصادية

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة كوالكوم اليوم عن ثلاث معالجات جديدة مصممة في الأساس للهواتف الذكية الإقتصادية والمتوسطة، وتشمل هذه المعالجات الثلاثة كل من Snapdragon 720G و Snapdragon 662 و Snapdragon 460. يعد المعالج الأول بجلب العديد من ميزات Elite Gaming للمعالج Snapdragon 765G مع الدعم لـ HDR، والنطاق الديناميكي للألوان، والمزامنة العالية الدقة للصوت مع Qualcomm aptX Adaptive.

أما بخصوص المعالج Snapdragon 662، فهو سيدعم الكاميرات الثلاثية، وهو أول معالج من سلسلة Snapdragon 6 Series يوفر ذلك. قد يكون Snapdragon 460 المعالج الأرخص من بين هذه المعالجات الثلاثة الجديدة، ولكنه لا يزال يوفر أداءً أفضل على مستوى معالجة المهام والرسوميات مقارنة مع معالجات Snapdragon 4 Series الحالية.

المعالج Snapdragon 720G Snapdragon 662 Snapdragon 460 المعالج المركزي معالج ثماني النوى بتردد يصل إلى 2.3GHz

Kryo 465 معالج ثماني النوى بتردد يصل إلى 2GHz

Kryo 260 معالج ثماني النوى بتردد يصل إلى 1.8GHz

Kryo 240 معالج الرسوميات Adreno 618 Adreno 610 Adreno 610 معالج الصور Spectra 350L

ما يصل إلى 192 ميغابكسل، [email protected] Spectra 340T

ما يصل إلى 48 ميغابكسل، [email protected] Spectra 340

ما يصل إلى 48 ميغابكسل، [email protected] المودم Snapdragon X15 LTE

التحميل: 800Mbps، الرفع: 300Mbps Snapdragon X11 LTE

التحميل: 390Mbps، الرفع: 150Mbps Snapdragon X11 LTE

التحميل: 390Mbps, الرفع: 150Mbps الإتصال Dual VoLTE و Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1 Dual VoLTE و Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1 Dual VoLTE و Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1 الشحن السريع Quick Charge 4.0 Quick Charge 3 Quick Charge 3

ووفقا لرئيس شركة كوالكوم في الهند، السيد Rajen Vagadia، فقد أوضح أن الشركة قررت تقديم هذه المعالجات الثلاثة الجديدة لأسواق 4G حيث لا يزال الوصول إلى الإتصال السلس صعبًا. أكد السيد Kedar Kondap من فريق إدارة المنتجات في شركة كوالكوم أن المعالجات الثلاثة الجديدة ستكون قادرة على توفير تجربة لعب جيدة بأسعار معقولة.

أكد كبار المدراء التنفيذيين في الشركات المصنعة للهواتف الذكية مثل Manu Kumar Jain من شركة Xiaomi، والسيد Madhav Sheth من شركة Realme أنهم سيعملون مع شركة كوالكوم لتقديم هواتف جديدة تستخدم هذه المعالجات الجديدة من شركة كوالكوم، بما في ذلك المعالج Snapdragon 720G الأكثر إثارة للإهتمام من بين هذه المعالجات الثلاثة الجديدة.