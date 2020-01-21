هاتف الألعاب المُرتقب Nubia Red Magic 5G يظهر في عرض مباشر

فاطمة أيت طالب - دبي - سلسلة هواتف Nubia Red Magic Series من العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE تعمل على تخطي الحدود من حيث العتاد وسيكون هذا هو الحال مع الهاتف Nubia Red Magic 5G القادم. هذا الهاتف سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة، وفي الأسبوع الماضي علمنا أيضًا أنه سيحتوي على شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz. الآن، توجه الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الصينية، السيد Ni Fei إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لعرض إعلان تشويقي قصير للهاتف Nubia Red Magic 5G القادم وإظهار ميزة البث اللاسلكي السريع للشاشة.

يعرض لنا الفيديو السيد Ni Fei يُشغل ثلاثة ألعاب وهي الألعاب التي تعمل بشكل جيد دون أي تأخير ملحوظ، ولكن لا توجد تفاصيل حول كيفية عمل هذه الخاصية بالفعل. تم وضع الهاتف في غطاء واقي أسود لإخفاء التصميم العام للجهاز، ولكن يبدو أن الشاشة تمتلك إطار بارز قليلاً، وهو الإطار الذي يبدو في الوهلة الأولى أنه يتماشى مع إطار الشاشة الموجود في الهاتف Nubia Red Magic 3S.

وبالعودة إلى قائمة المواصفات، فقد تم تأكيد قدوم الهاتف Nubia Red Magic 5G أيضًا مع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، كما حصلنا بالأمس على أدلة تفيد بأن هذا الهاتف سيدعم الشحن السريع بقوة 55W. يبدو من خلال كل هذا أن Nubia Red Magic 5G سيكون جهازًا مثيرًا للغاية، لذا سنحرص على تحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات حوله.