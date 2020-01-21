بعد زيادة الأسعار.. ننشر مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي.. ومدة فترة السماح وموعد تطبيق الغرامة وقطع الخدمة

كتب: ضياء السقا

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "WE"، عن المواعيد الرسمية لدفع فواتير التليفون الأرضي، في عام 2020، شاملة فترة السماح وغرامة التأخير.

وتصدر فاتورة التيلفون الأرضي كل ثلاثة أشهر، وفترة السماح لتسديدها، تصل إلى شهرين، الشهر الأول فترة سماح إرسال واستقبال، والشهر الثاني استقبال فقط.

وإذا لم تسدد الفاتورة خلال شهرين، يتم تحميل غرامة تأخير، وقطع الحرارة عن الخط إرسال واستقبال.

مواعيد سداد فاتورة يناير 2020

من 15-1 إلى 15- 2 اتصال واستقبال

من 16-2 إلى 15-3 استقبال فقط

وتقطع الخدمة وتضاف الغرامة اعتبارا من يوم 16-3

مواعيد سداد فاتورة إبريل 2020

من 15-4 إلى 15- 5 اتصال واستقبال

من 16-5 إلى 15-6 استقبال فقط

وتقطع الخدمة وتضاف الغرامة اعتبارا من يوم 16-6

مواعيد سداد فاتورة يوليو 2020

من 15-7 إلى 15- 8 اتصال واستقبال

من 16-8 إلى 15-9 استقبال فقط

وتقطع الخدمة وتضاف الغرامة اعتبارا من يوم 16-9

مواعيد سداد فاتورة أكتوبر 2020

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من 15-10 إلى 15- 11 اتصال واستقبال

من 16-11 إلى 15-12 استقبال فقط

وتقطع الخدمة وتضاف الغرامة اعتبارا من يوم 16-12

وتتيح المصرية للاتصالات أكثر من طريقة لدفع الفواتير، لجميع المشتركين، منها التحويل بنكي، وخدمة فوري، أو عن طريق سداداها في السنترال مباشرة.

وفوجئ عملاء الشركة، بزيادة فاتورة الهاتف الأرضي، لشهر يناير 2020، وتحويلهم على باقات جديدة إجباريا.

وكانت الفاتورة الماضية عن شهر أكتوبر 2019، بـ 52 جنيها، شاملة اشتراك الهاتف الأرضي فقط بدون احتساب استهلاك المكالمات، أما الفاتورة الجديدة أصبحت بـ 75 جنيها.

تفاصيل الباقات الجديدة

من جانبها، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن إلغاء النظام القديم وتوحيد الباقات الأساسية للتليفون الأرضي المنزلي في باقة WE أرضي 20، بدءًا من فاتورة يناير 2020، باشتراك شهري 20 جنيها، أي 60 جنيها كل 3 أشهر، بخلاف الضريبة والدمغة.

وتتضمن باقة WE 20 الجديدة، والتي تم تحويل جميع المشتركين عليها، 120 دقيقة محلية وخدمة إظهار رقم الطالب.

كما أتاحت الشركة لعملائها خيارات أخرى من الباقات الأكبر التي تتناسب مع رغبات العملاء واحتياجاتهم المختلفة وهي باقة WE أرضي 35 جنيها شهريا، وتمنح المشترك ٢٥٠٠ دقيقه أرضى أرضى، وأرضى إلى ٠١٥ + ١٠٠٠ دقيقه محافظات، وWE أرضي 65 جنيها شهريا، وتمنح المشترك كل ما هو فى الباقه الثانية علاوة على ١٥٠٠ دقيقه شبكات أخرى ڤودافون واتصالات وأورانچ.

كما يمكن التحويل إلى الباقات الأعلى غن طريق الاتصال بـ111، أو التوجه لأقرب فرع من فروع الشركة.

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت فواتير الهاتف الأرضي، لشهر يناير 2020، والتي يتم تحصيلها اعتباراً من يوم 15 من الشهر الجاري، وحتى 14 فبراير المقبل، لمدة شهر، بدون غرامات أو قطع الخدمة.

وللاستعلام عن قيمة فاتورة يناير 2020 للهاتف الأرضي ادخل على الرابط التالي: https://billing.te.eg/ar-eg

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