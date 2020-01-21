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كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، بارد شمالا معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، إذ تصل درجة الحرارة الصغرى لصفر في بعض المناطق منها سانت كاترين.
وقالت الأرصاد في بيان لها: "تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.\".
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 10 15
شبين الكوم 10 15
طنطا 09 15
دمنهور 10 16
الإسكندرية 11 17
بلطيم 10 16
مطروح 12 16
السلوم 09 15
سيوة 08 15
بورسعيد 10 15
دمياط 10 15
الزقازيق 09 15
الإسماعيلية 08 16
السويس 11 17
العريش 09 16
رفح 10 15
رأس سدر 11 18
نخل 01 15
نويبع 12 19
طابا 08 15
كاترين 00 11
الطور 11 20
شرم الشيخ 12 20
الغردقة 11 20
مرسى علم 13 19
الفيوم 10 17
بنى سويف 09 17
المنيا 09 17
أسيوط 08 16
سوهاج 08 17
قنا 08 17
الأقصر 10 19
أسوان 09 19
أبوسمبل 09 18
الوادى الجديد 06 19
شلاتين 14 22
ابو رماد 13 22
حلايب 16 20
رأس حدربة 16 20
كانت هذه تفاصيل خبر الصغرى تصل لصفر.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء الممطر (بيان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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