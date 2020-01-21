شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش كله لعب وهرى.. تطبيق على الهاتف يكشف إصابة بريطانى بسرطان الجلد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه التطبيقات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة التى باتت تسيطر على كل شيء فى حياتنا كثير من الانتقادات خاصة تلك الأدوات التى تهدر أوقات طويلة من يومنا دون فائدة، لكن يبدو أن للتكنولوجيا جوانب أخرى مفيدة، حيث اكتشف رجل بريطانى من مدينة ليفربول، إصابته بسرطان الجلد بفضل أحد تطبيقات الهاتف المحمول وهو تطبيق "سكين فيجين"، بعدما لاحظ وجود شامة غريبة الشكل على ذراعه الأيمن.

فى عام 2018، لاحظ جيسن شريدان وجود شامة على ذراعه الأيمن عرضها 1 سم تقريبًا، لكنه لم يهتم بها، وتابع حياته بشكل طبيعى، وبعد ثمانية عشر شهراً، تحول لون الشامة إلى اللون الوردى، مما أثار الشكوك لديه تجاهها، ودفعه لتحميل تطبيق "سكين فيجين" SkinVision على هاتفه بهدف فحصها.



الشاب البريطانى المصاب بسرطان الجلد

وبعد إجراء المسح للشامة، أعطى التطبيق الذكى تحذيراً من احتمال وجود خطر على حياة الرجل واقترح عليه زيارة الطبيب، وعند زيارته لطبيب أخصائى بالأمراض الجلدية، تم تشخيص حالة شيريدان، البالغ من العمر 31 عامًا، بإصابته بسرطان الجلد، الذى كان فى مرحلته الأولى.

وبالفعل خضع الشاب البريطانى لعملية جراحية استمرت لمدة 40 دقيقة فقط، تم خلالها استئصال الشامة المسرطنة، للحؤول دون انتشار الخلايا السرطانية إلى بقية أنحاء جسمه، وهو الآن يحظى بجسم خالى من السرطان كليًا، وقال شيريدان فى تعليقه على حالته: "أنا محظوظ للغاية لأنى اكتشفت إصابتى فى مرحلة مبكرة.. أنا ممتن لتطبيق "سكين فيجين" الذى أنقذ حياتى"، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



شامة سرطانية على ذراع شاب بريطانى



شاب بريطانى يكتشف إصابته بسرطان الجلد عن طريق الهاتف

وقال شيريدان، الذى يعيش الآن فى فوكسهول، جنوب لندن: "كان لدى شامة جديدة تنمو على ذراعى الأيسر، وهو ما لاحظته لأول مرة فى مارس 2018، ولأننى اتمتع ببشرة دهنية، فقد استعملت كريمات واقية من الشمس طوال حياتى ولدى شعور معقول فى الشمس، ولم أقلق أبدًا من سرطان الجلد، لكن فى النهاية، بدأت الشامة تتغير وتحولت من لون غامق إلى لون فاتح، وهذا جعلنى أعتقد أننى يجب أن أتحقق منها، ولكن حتى ذلك الوقت لم يكن ذلك مصدر قلق كبير بالنسبة لى، لذلك لم أكن أعطى الأولوية له على وظيفتى المزدحمة".

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وأضاف "بعد تنزيل SkinVision، عاد التطبيق فورًا بدرجة عالية من المخاطر، وحثّنى على الذهاب إلى الطبيب فى أقرب وقت ممكن"، وأشار شريدان إلى تشخيصه، قائلاً: "عندما أخبرنى طبيب الأمراض الجلدية بأننى مصابة بالمرحلة الأولى من سرطان الجلد، كنت فى حالة صدمة كاملة، ولم أكن لأظن أنه كان سيحدث لى، لكن بدون التطبيق كنت سأترك هذا الأمر ليتطور ولم يكن ليتم اكتشافه"، واستطرد "إذا تابعت الانتظار، فمن يدرى ماذا كان سيحدث.. أنا محظوظ جدًا لأننى اشتعلت هذا مبكرًا، وأعتقد حقًا أن SkinVision أنقذت حياتى".



تطبيق على الهاتف ينقذ شاب من مرض السرطان



تطبيق على الهاتف يكشف إصابة شاب بريطانى بسرطان الجلد

ويشير تقرير الصحيفة البريطانية، إلى أن SkinVision هو تطبيق قائم على الذكاء الاصطناعى، ويستخدم كاميرا الهاتف لالتقاط صور للشامات أو عيب وتحليل ما إذا كان يشكل خطرًا بالسرطان، ويتحقق التطبيق من أبعاد وأشكال الشامات لتحديد الإشارات التى قد تكون أكثر عرضة للسرطان، ثم يصنفها على أنها منخفضة أو متوسطة أو عالية الخطورة.

الشامات الصحية متناظرة إلى حد ما فى الشكل ولها حافة ناعمة ومتسقة، فى حين من المرجح أن يكون للورم الميلانى مخطط خشن غير منتظم، وتكون الشامات غير السرطانية عادةً لونًا واحدًا فى حين يتكون سرطان الجلد من ظلال متعددة، وإذا حصل المستخدم على تصنيف عالى الخطورة على الشامة، فسيتم إرسال النصائح تلقائيًا من طبيب أمراض جلدية خلال الـ 48 ساعة القادمة.



الشاب البريطانى يتعافى من السرطان