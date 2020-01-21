شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقف خدمات جوجل عن العمل في تركيا بسبب هجوم إلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن مستخدمي الإنترنت في تركيا يعانون الآن من مشكلات في الوصول إلى خدمات جوجل، وذلك من خلال شركة الاتصالات المحلية التركية Türk Telekom، حيث اتضح في النهاية أن هجوم إلكترونى هو السبب في ذلك، إذ كان المستخدمين اعتبارا من الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي "12:00 بتوقيت جرينتش" غير قادرين على الوصول إلى خدمات جوجل مما دفعهم للحديث عن المشكلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب العديد من المواقع التركية مثل sabah وevrensel، فقد بدأ مستخدمي شركة الاتصالات Türk Telekomفي الحديث عن وجود مشكلة في الإنترنت، خاصةً في الوصول إلى خدمات جوجل، وعند زيارة مواقع وخدمات جوجل، سواء محرك البحث أو يوتيوب أو Gmail، فكانت تظهر لهم رسالة خطأ DNS.





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وعقب ساعتين من حدوث المشكلة، أصدرت شركة Türk Telekom بيانًا قالت فيه إنها تتعرض لهجوم إلكتروني يستهدف نظام أسماء النطاق DNS، وقالت “كانت هناك حاجة لتقديم شرح فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه الوصول إلى الإنترنت في إطار مسؤوليتنا لإبلاغ موظفينا وأصحاب المصلحة"، وأضافت: ترتبط اضطرابات الوصول هذه بـ "الهجوم السيبراني" الذي تتعرض له العديد من المؤسسات وحتى الدول في العالم، وهذه المرة تُشن الهجمات على DNS الخاص بترك تيليكوم".

ووفقا لموقع انقطاعات الإنترنت Down Dedector، الذي يجمع شكاوى المستخدمين في مثل هذه الانقطاعات، يواجه مستخدمو Türk Telekom هذه المشكلة، ووفقًا للخريطة على الموقع، فإن المشكلة تكمن أساسًا في مقاطعات إسطنبول، بورصة، أزمير، أنقرة، سامسون، أنطاليا وأضنة.

يذكر أن جوجل سبق وأن أبلغت شركاءها التجاريين الأتراك، أنها لن تكون قادرة على العمل معهم على هواتف جديدة تعمل بنظام أندرويد من المقرر إطلاقها فى تركيا، وذلك بعد أن قضت هيئة المنافسة التركية بأن تغييرات أدخلتها جوجل على عقودها غير مقبولة.