شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنشاء شركة روسية للبحث عن الكويكبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دينيس دينيسينكو المدرس في مركز التعليم الفلكي والفضائي بقصر الرواد بموسكو، أنه يجري حاليا إنشاء شركة لسائر روسيا تكون تحت إشراف المركز للبحث عن الكويكبات، وقال دينيسينكو، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "نبحث في إمكانية تأسيس شركة لسائر روسيا للبحث عن الكويكبات تكون تحت إشراف مركز التعليم الفلكي والفضائي بقصر الرواد بموسكو، ومن أجل ذلك يجب تنظيم دروس رفع الكفاءة للمعلمين في المدارس، ودروس إضافية وحلقات بحث في مجال علم الفلك للراغبين في ذلك".

وبحسب موقع روسيا اليوم، فإن "دينيسينكو "يخطط هو وطلابه للاشتراك في حملة بحث جديدة عن الكويكبات التي ستنطلق في 15 فبراير وتستمر لغاية 13 مارس من عام 2020 ، إضافة إلى مشاريع أخرى لا علاقة لها بالكويكبات.

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وأضاف، لا يقتصر عملنا على اكتشاف الكويكبات، حيث أن طلابنا يعدون مشاريع بحثية جادة لمسابقات بحوث تلاميذ المدارس على مستويات مختلفة، محلية ودولية. ومن بين هذه المواضيع طرق جديدة للبحث عن النجوم المتغيرة، ودراسة تطور مدارات الكويكبات القريبة من الأرض ، وتحديد مصادر الأشعة السينية. مشيرا إلى أنهم يأملون بتقديم مساعدة للمشروع الأمريكي الخاص بالبحث عن الكويكبات، وكذلك تقديم المساعدة إلى المرصد الروسي –الألماني سبيكتر آر جي، الذي أطلق في 13 يوليو عام 2019.

على جانب أخر اكتشف العلماء ما يعتقدون أنه كوكب ثان يدور حول النجم الأقرب إلى نظامنا الشمسي "Proxima Centauri"، وكشفت القراءات الخفيفة من جانب فريق دولي أن الكوكب منخفض الكتلة الذى يدور حوله نظام نجمى، يعد فى نصف حجم نبتون، حيث تشير البيانات إلى أن هذا الكوكب المسمى مؤقتًا "Proxima c" يكمل مدار النظام الشمسى كل 5.2 سنوات.