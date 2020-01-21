شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد جيف بيزوس أغنى رجل فى العالم يقود "التوكتوك" بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جيف بيزوس، الرئيس التنفيذى لشركة أمازون وأغنى رجل فى العالم، فيديو بحسابه الرسمى على موقع تويتر، وهو يبتسم أثناء قيادته لـ "توكتوك" بالهند، ويتباهى باسمه الموجود على لوحة أرقام العربة الإلكترونية، كما أعلن بيزوس عن دعمه لحماية المناخ، وقال بتغريدته: "مهلا الهند، نحن نطرح أسطولنا الجديد من عربات النقل الكهربائية، الكهربائية بالكامل".

ووفقا لموقع Timesofindia الهندى، أعلنت شركة أمازون إنديا أنها تخطط لطرح 10000 سيارة كهربائية (EVs) بحلول عام 2025، وقالت أمازون: "هذه العربات الكهربائية هى إضافة إلى الالتزام العالمى بنحو 100 ألف سيارة كهربائية فى أسطول التسليم بحلول عام 2030 كجزء من تعهد المناخ الموقع من قبل أمازون".

سيشمل أسطول المركبات المتوقع طرحها بالهند، مركبات ثلاثية ورباعية العجلات تم تصميمها وتصنيعها فى الهند، وفى عام 2020، ستعمل هذه المركبات فى أكثر من 20 مدينة فى الهند وهم دلهى إن سى آر، وبنجالور وحيدر أباد وأحمد أباد وبون وناجبور وكويمباتور، كما ستصل لباقى المدن فيما بعد.

وأضاف أمازون: "تعمل شركة Amazon India مع العديد من مصنعى المعدات الأصلية الهنديين لإنشاء أسطول من المركبات يضمن التسليم المستدام والآمن لطلبات العملاء، إذ أدى التقدم الكبير فى صناعة التنقل الإلكترونى الهندى فى السنوات القليلة الماضية إلى تكنولوجيا متقدمة ومكونات متفوقة للسيارات والبطارية، بالإضافة إلى ذلك، ساعد تركيز الحكومة على تشجيع اعتماد السيارات الكهربائية فى البلاد، والخطوات نحو إنشاء البنية التحتية للشحن".