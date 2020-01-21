كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هيكل روبوتي يساعد مرضى التصلب المتعدد على المشي

طور العلماء سراويل آلية يمكن أن تساعد آلاف الأشخاص المصابين بمرض التصلب المتعدد على الوقوف والمشي مرة أخرى.

وتؤثر الحالة العصبية طويلة المدى على المخ والحبل الشوكي، مما يسبب مجموعة من الأعراض بما في ذلك مشاكل في الحركة والتوازن، وفي نهاية المطاف، يعتمد بعض المرضى على الكرسي المتحرك.

ولكن التكنولوجيا الرائدة الجديدة تساعد المرضى على تعلم المشي مرة أخرى، وجهاز ريكس هو هيكل خارجي مصنوع من البلاستيك والمعدن، ويتم تثبيته في القدمين والساقين والجزء السفلي من الجسم، ويحيط بالمرضى ويدعمهم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتم تزويد الجهاز بمعدات إلكترونية ومحركات في الداخل، تتولي توفير الكثير من الجهد للوقوف والمشي. ويمكن أيضاً استخدام هذه التقنية من قبل الأشخاص ذوي الأرجل الضعيفة أو المشلولة، بسبب السكتات الدماغية وإصابات النخاع الشوكي وغيرها من الحالات العصبية.

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ويعاني أكثر من 100.000 شخص في المملكة المتحدة من مرض التصلب العصبي المتعدد، وعادة ما يخضع المرضى للعلاج الطبيعي لتعزيز قوة عضلاتهم، ومع ذلك يخشى الكثيرون من السقوط أثناء قيامهم بالتمارين المجهدة.

وفي حالة التصلب العصبي المتعدد، يمنع جهاز ريكس المرضى من السقوط أثناء سيرهم خلال التمارين الروتينية المصممة لبناء عضلاتهم.

ويتم حالياً اختبار جهاز ريكس على 20 مريضاً مصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد، كجزء من دراسة يجريها باحثون من مستشفى كينت في بريطانيا.