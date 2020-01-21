تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن كرت شاشة GeForce RTX 2080 Super

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات اليوم عن إختبارات كرت شاشة GeForce RTX 2080 Super بتصميم Max-Q، المتوقع أن تنطلق رسمياً خلال الفترة القادمة.

جاءت التسريبات الأولى حول كرت شاشة GeForce RTX 2080 Super خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث أشير إلى إنفيديا تستعد لإطلاق تحديث Super من خط إنتاج GeForce RTX/GTX للأجهزة المحمولة.

ولقد رصدت تسريبات جديدة اليوم تؤكد على خطط إنفيديا لإطلاق كرت الشاشة GeForce RTX 2080 Super بتصميم Max-Q، حيث تم تأكيد التسريبات عبر TUM_APISAK، كما كشف عن إختبارات Geekbench لكرت GeForce RTX 2080 للأجهزة المحمولة.

وتأتي كرت الشاشة في الإختبارت مع معالج إنتل Core i9-10980HK، لذا من المتوقع أن الإختبارات قد أجريت على جهاز محمول.

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وقد أعلنت إنتل عن معالج Comet Lake-H خلال فعاليات CES 2020، حيث يأتي Core i9-10980HK مع 8 من الأنوية و16-thread، كما أشارت إنتل إلى أن الرقاقة تدعم سرعة 5GHz، ولقد سجلت في التجربة 4.92GHz.

من جانب أخر أشار Gregory Bryant في تغريدة على تويتر إلى أن الأجهزة المحمولة المميزة بالجيل العاشر من معالجات Core-H، ستنطلق إلى الأسواق في نهاية الربع الحالي، لذا من المتوقع أيضاً أن نشهد إنطلاق كرت الشاشة GeForce RTX 2080 Super بتصميم Max-Q مع الإصدارات الأخرى من خط إنتاج GeForce RTX/GTX Super خلال هذه الفترة.

يذكر أن التسريبات السابقة قد إستعرضت بعض تفاصيل خط إنتاج GeForce RTX/GTX Super الذي يأتي كالآتي:

كرت شاشة GeForce RTX 2080M SUPER بذاكرة 8 جيجا بايت في GDDR6

كرت شاشة GeForce RTX 2070M SUPER بذاكرة 8 جيجا بايت في GDDR6

كرت شاشة GeForce RTX 2060M SUPER بذاكرة 8 جيجا بايت في GDDR6

كرت شاشة GeForce GTX 1660M SUPER بذاكرة 4 جيجا بايت في GDDR6

كرت شاشة GeForce GTX 1650M SUPER بذاكرة 4 جيجا بايت في GDDR6.

لذا من المتوقع أن تأتي كافة إصدارات كرت الشاشة بذاكرة GDDR6 لدعم أعلى سرعة رئيسية، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن إطلاق هذه الإصدارات إلى الأسواق.

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