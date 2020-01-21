هواوي تعلن عن قائمة الهواتف التي ستحصل على أندرويد 10 في الأسواق العالمية

أعلنت شركة هواوي اليوم عن قائمتها بالهواتف الذكية التي ستحصل على واجهة المستخدم EMUI 10 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، وهي الهواتف التي أُطلقت في الأسواق العالمية بموجب اتفاق سابق مع جوجل.

واعتبارًا من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، ستبدأ هواوي إطلاق أندرويد 10 لهاتفي (ميت 20) Mate 20، و(بي30) P30، ثم إطلاقه للهواتف الأخرى خلال الأشهر القادمة.

وتشمل قائمة الأجهزة التي سوف تحصل على أندرويد 10 خلال الأشهر المقبلة: (هواوي بي30 برو) Huawei P30 Pro، و(هواوي بي30) Huawei P30، و(هواوي ميت 20 برو) Huawei Mate 20 Pro، و(هواوي ميت 20) Huawei Mate 20، و(هواوي ميت 20 إكس) Huawei Mate 20 X، و(هواوي نوفا 5تي) Huawei nova 5T.

Advertisements

وتعتزم هواوي إطلاق النظام لكل من (هواوي ميت 20 آر إس بورشه ديزاين) Huawei Mate 20 RS Porsche Design، و(هواوي ميت 20 إكس 5جي) Huawei Mate 20 X 5G، و(هواوي ميت بي30 لايت) Huawei P30 Lite، و(هواوي ميت نوفا 4إي) Huawei nova 4e، و(هواوي بي20) Huawei P20، و(هواوي بي20 برو) Huawei P20 Pro، و(هواوي ميت 10) Huawei Mate 10، و(هواوي ميت 10 برو) Huawei Mate 10 Pro، و(هواوي ميت 10 بورشه ديزاين) Huawei Mate 10 Porsche Design، و(هواوي ميت آر إس بورشه ديزاين) Huawei Mate RS Porsche Design، و(هواوي ميت 20 لايت) Huawei Mate 20 Lite، و(هواوي بي سمارت 2019) Huawei P Smart 2019، و(هواوي بي سمارت بلس 2019) Huawei P Smart+ 2019، و(هواوي بي سمارت برو) Huawei P Smart Pro، و(هواوي بي سمارت زد) Huawei P Smart Z، و(هواوي نوفا 4) Huawei nova 4.

وتشمل هذه القائمة من الأجهزة جميع الهواتف التي اشتُرت خارج الصين. أما الهواتف التي اشتُرت في الصين أو استُوردت مع نسخة خاصة بالصين من أندرويد فسوف تحصل على التحديث في وقت آخر، ويُرجح أن تحصل عليه قبل الأسواق العالمية.