شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس سناب شات يكشف عن إعجابه بـ TikTok ويتوقع تخطيه انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر إيفان شبيجل الرئيس التنفيذي ومؤسس التطبيق الشبابي "سناب شات" عن إعجابه بخدمة مشاركة الفيديو الجديدة "تيك توك"، مرجحاً احتمالية نموه وتخطيه تطبيق انستجرام، وقال شبيجل، وهو على مسرح بفاريا خلال المؤتمر السنوي Digital Life Design Conference أنه يحب تطبيق TikTok وهو من أكثر معجبيه، وذلك بحسب موقع بلومبيرج الأمريكى.

وأضاف "شبيجل" أنه من المحتمل أن يتخطى ويصبح أكثر شعبيةً من تطبيق انستجرام الذي وصل خلال عام 2018 إلى مليار مستخدم نشط شهرياً، حيث يتملك تيك توك حوالي 400 مليون مستخدم نشط يومياً وفقاً لأخر الاحصاءات، فيما صنفت شركة تحليل التطبيقات App Annie تطبيق تيك توك في المرتبة الثانية خلف انستجرام من حيث عدد المستخدمين النشيطين شهرياً خلال عام 2019.

ولعل ما يثير الاهتمام هو أنه لطالما استخدمت شركة ByteDance منصة فيس بوك وتطبيق انستجرام للإعلان عن تطبيقها وجلب المستخدمين لمنصتها منهما والذي قد يعد مدعاة للسخرية نوعاً ما في حال تخطي الأخير لتطبيق انستجرام، حيث أنفقت ByteDance أموالاً طويلة للإعلان عن التطبيق على منصات مثل فيس بوك وانستجرام حيث تشتري بشكل أساسي المستخدمين من أكبر منافسيها.

يذكر أن تقرير حديث كشف أن شركة فيس بوك تعتزم إطلاق تطبيقها Lasso المنافس لتطبيق مشاركة الفيديو القصير الشهير TikTok في دولة جديدة خلال العام الحالي، حيث كشف موقع Entrackr الهندى، أن عملاقة التواصل الاجتماعي يعتزم إطلاق تطبيق Lasso في الهند منتصف عام 2020، وذلك بعد أن أطلقته الشركة العام الماضي في المكسيك، وإطلاقه لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2018.