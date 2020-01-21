شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة بث ألعاب Xbox Console لمستخدمى أندرويد تصل لجميع أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت عن توسيع خدمة بث الألعاب Xbox Console Streaming الخاصة بها لتشمل المزيد من المناطق، حيث تم تقديم Xbox Console Streaming في البداية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في شهر أكتوبر الماضى، أما الآن فهي متاحة في "جميع البلدان والمناطق التي يدعمها Xbox One" كخدمة معاينة.

وبحسب موقع phonearena الأمريكى، فتتيح خدمة Xbox Console Streaming للمستخدمين ممارسة ألعاب Xbox One المملوكة والمثبتة على هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد أو الأجهزة اللوحية، وما يجعل الخدمة جيدة بشكل لا يصدق هو حقيقة أن جميع ألعاب Xbox Game يمكن تشغيلها على أجهزة أندرويد.

كذلك فتتيح خدمة Xbox Game Pass الوصول إلى مكتبة كبيرة من الألعاب الرائعة مقابل 4 دولارات فقط شهريًا، ومع ذلك، تعمل مايكروسوفت غالبًا على تقديم العروض الترويجية حيث توفر 3 أشهر من ألعاب Xbox مقابل دولار واحد فقط، وإذا كنت مشتركًا في Xbox Game Pass، فسيسمح لك هذا العرض الترقية إلى إصدار Ultimate، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى ألعاب Xbox One، وليس فقط ألعاب أجهزة الكمبيوتر.

ولبدء ممارسة ألعاب Xbox One على جهاز أندرويد الخاص بك، يجب عليك الانضمام إلى برنامج Xbox Insider ومساعدة مايكروسوفت في اختبار معاينة Xbox Console Streaming بعد التسجيل في البرنامج، ستحتاج إلى ما يلي:

Advertisements

هاتف أو جهاز لوحي يعمل بنظام Android 6.0 أو أعلى، مع Bluetooth 4.0

وحدة تحكم Xbox One اللاسلكية تدعم Bluetooth

حساب Microsoft مع ملف تعريف Xbox وإنترنت عالي السرعة

أيضًا، يجب عليك تنزيل تطبيق Xbox Game Streaming Preview من متجر Google Play وتأكد من أن الشبكة المنزلية تلبي الحد الأدنى من المتطلبات: ما لا يقل عن 4.75 ميجابت في الثانية، ويفضل 9 ميجابت في الثانية