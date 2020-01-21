شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 حاجات ممنوعة على الموظفين داخل شركات التكنولوجيا .. الأيفون أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبًا ما تُعتبر شركات التكنولوجيا مثل جوجل وفيس بوك وعدد قليل من الشركات الأخرى من بين الأماكن "الرائعة" التى يمكن العمل بها، حيث إنها توفر الكثير من الامتيازات والرواتب مما يجعلها جذابة فى عيون الباحثين عن عمل، لكن رغم ذلك ليس كل شيء رائعًا فى هذه الشركات نظرًا لأن الموظفين غالبًا ما يُحظر عليهم القيام ببعض الأشياء، وفيما يلى نعرض 10 أشياء يُمنع الموظفين فى شركات التكنولوجيا من القيام بها كما يلي:

- شركة أمازون: ممنوع استخدام عروض PowerPoint

كشفت أغنى رجل في العالم ومؤسس أمازون جيف بيزوس في مقابلة أن العروض التقديمية لـ PowerPoint "محظورة" والموظفون يكتبون "مذكرات من ست صفحات" بدلاً من ذلك.

- شركة مايكروسوفت: ممنوع استخدام Google Docs

في حين أنه ليس ممنوعًا تمامًا، يتعين على موظفي مايكروسوفت طلب "مبرر تجاري" لاستخدام هذا التطبيق الشهير من جوجل، حيث أن مايكروسوفت تمتلك منافسه "وورد".

- شركة جوجل: ممنوع الكلام في السياسية

في عام 2019، أصدرت جوجل تحذير لموظفيها حيث قالت: "إن مسؤوليتنا الأساسية هي القيام بالعمل الذي تم التعاقد معه، وليس لقضاء وقت العمل في المناقشات حول مواضيع غير متعلقة بالعمل، بما في ذلك المواضيع السياسية".

- شركة فيس بوك: ممنوع استخدام أجهزة أيفون

منع فيس بوك الموظفين شبه الرسميين من استخدام أجهزة أيفون، حيث يقول البعض إن هذا بسبب الخلاف بين مارك زوكربيرج والمدير التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، وقالت الشركة في وقت سابق: "لقد شجعنا موظفينا والمديرين التنفيذيين لفترة طويلة على استخدام أندرويد لأنه أكثر أنظمة التشغيل شهرة في العالم."

- مايكروسوفت: ممنوع استخدام Grammarly

تم حظر تطبيق التحقق من القواعد النحوية من جوجل ولا يمكن لموظفي مايكروسوفت استخدامه في العمل.

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- شركة Uber: ممنوع استخدام تليجرام

عندما تولى الرئيس التنفيذي الحالي لشركة أوبر، دارا خسروشي، منع الموظفين من استخدام تطبيقات مثل Telegram في العمل.

-شركة تسلا: ممنوع شكاوى الموظفين المجهولين

في عام 2019، منعت Tesla موظفيها من استخدام تطبيق Blind، حيث يمكنهم التحدث عن الشركة بشكل مجهول

-شركة أمازون: ممنوع الحديث عن تغير المناخ

في الآونة الأخيرة، أفيد أن أمازون قد حذرت موظفيها بعدم التحدث عن التأثير البيئي للشركة على تغير المناخ في العمل.

-شركة مايكروسوفت: ممنوع استخدام تطبيق Slack

منعت Microsoft الموظفين رسميًا من استخدام الإصدار المجاني من تطبيق Slack.

- شركة IBM:

لم يُسمح للموظفين في IBM باستخدام أي أجهزة تخزين قابلة للإزالة مثل المحركات الصلبة وبطاقات microSD.