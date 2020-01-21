كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هواوي تختار “TomTom maps” كبديل لخرائط جوجل

متابعة-سنيار: بمعزل عن خدمات Google بسبب الحظر التجاري الأمريكي، بدأت شركة هواوي في إختيار بدائل لخدمات جوجل لدعم إصدارات الشركة من الهواتف الذكية، وقد كشفت الشركة عن إختيار تطبيق TomTom maps بديل لتطبيق خرائط جوجل على هواتفها الذكية.

وفقًا لوكالة رويترز ، أبرمت شركة TomTom الهولندية للملاحة والرسم الرقمي اتفاقًا مع شركة Huawei، مما سمح للشركة الصينية العملاقة باستخدام خرائطها وخدماتها في تطبيقاتها.

وقال “ريمكو ميرسترا” المتحدث باسم توم توم لرويترز “الصفقة أغلقت بالفعل منذ بعض الوقت، لكن لم يتم الكشف عنها للجمهور حتى الآن”.

تعد خرائط Google جزءًا مهما من النظام البيئي لتطبيقات وخدمات الجوال من Google، ويتم تحميله مسبقًا على هواتف Android ويوفر خرائط تفصيلية لكل ركن من أركان العالم تقريبًا، بالإضافة إلى التنقل المفصّل.

TomTom هو أحد المحاربين القدامى في المجال، حيث أنتج برنامج ملاحة مفصلا منذ أواخر التسعينات.

Advertisements

وقد أنطلق تطبيق TomTom من هولندا، حيث يعد إختيار مثالي لدعم المستخدم في البحث والتنقل والبحث عن الوجهات بالإعتماد على الأقمار الصناعية، لذا من المتوقع أن يقدم دعم كبير لمستخدمي هواتف هواوي خلال الفترة القادمة.

تعتبر الصفقة خطوة مهمة في مهمة Huawei شبه المستحيلة لتقديم بديل قابل للتطبيق من Google على هواتفها الذكية المستقبلية التي تعمل على إصدار مفتوح المصدر من Android ولكن لا يمكنها تشغيل Google Play Store و Maps و YouTube وخدمات أخرى.

في الأسبوع الماضي، قدمت Huawei حافزا بقيمة 26 مليون دولار للمطورين لإنشاء تطبيقات لمتجر التطبيقات الخاص بها، والذي يطلق عليه Huawei Mobile Services (HMS).