كاسبرسكي تكشف عن Kaspersky Portal Management Portal

كشفت كاسبرسكي عن بوابة لإدارة التراخيص تتسم بالبساطة والمرونة وتمثل البوابة Kaspersky Portal Management Portal منصة جديدة للخدمة الذاتية موجهة لمقدمي الخدمات المدارة والموزعين، لمساعدتهم على تبسيط طلبات الحصول على التراخيص من كاسبرسكي وإدارتها، فضلًا عن تسهيل إعداد التقارير.

وتمكن البوابة شركاء كاسبرسكي من مقدمي الخدمات المدارة والموزعين من اتباع أسلوب فوترة قائم على الدفع أولًا بأول بحسب الاستهلاك عند الاشتراك الشهري، ما يساعدهم في تقديم الخدمات للعملاء بطريقة أكثر مرونة.

وتقدم كاسبرسكي بوابتها الجديدة الخاصة بإدارة التراخيص في إطار بوابتها الموحدة للشركاء Kaspersky United Partner Portal، لتمكينهم من الوصول إلى جميع الأدوات والمعلومات اللازمة في مكان واحد.

وتعد الخدمات المدارة في Kaspersky Portal Management Portal واحدة من أبرز التوجهات التي تحافظ على زخمها عامًا بعد عام في سوق تقنية المعلومات، إذ يتوقع أن يشهد عدد مقدمي خدمات تقنية المعلومات المدارة حول العالم نموًا كبيرًا من 48,000 شركة في العام 2016 إلى 74,000 في 2021، وفقًا لتقييم أجرته شركة آمي بارتنرز.

ويحتاج مقدمو الخدمات في ظل ازدياد المنافسة، إلى مزيد من الأتمتة لتبسيط عمليات المبيعات وإدارة الاشتراكات وتسريعها، وتزود بوابة Kaspersky License Management Portal مقدمي الخدمات المدارة والموزعين بمنصة موحدة لتقديم الطلبات لجميع اشتراكات كاسبرسكي.

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وتتيح بوابة Kaspersky Portal Management Portal أقصر السبل من الحصول على نسخة تجريبية من منتج ما وحتى توظيفه في الاستخدام التجاري ودفع ثمنه بأسلوب الدفع أولًا بأول بحسب الاستهلاك.

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ويمكن إنشاء ترخيص تجريبي لأي منتج من منتجات كاسبرسكي، سواء بإصدارات سحابية أو في مقار العمل، حتى يتمكن الشركاء بسهولة من تجربة جميع مزاياها وإنشاء خدماتها وتقديمها للعملاء بطريقة أسرع.

ويسمح نموذج الاشتراك الجديد لمقدمي الخدمات المدارة بزيادة أعداد الاشتراكات أو تقليلها وفقًا لاحتياجاتهم مع الدفع فقط مقابل عدد العُقد التي تستخدم في الشهر.

ويمكن للشركاء من خلال لوحة البيانات الاطلاع على التقارير الخاصة بجميع عملائهم، وحالات جميع الاشتراكات النشطة، والمعلومات المتعلقة باستخدام التراخيص لحظة بلحظة.

وتتيح البوابة أيضًا تحليلات تمكن الشركاء من معرفة الخدمات المقدمة وعدد التراخيص المبيعة وكيف يتغيّر عدد الأجهزة الخاضعة للحماية، ما من شأنه المساعدة في العثور على فرص مبيعات جديدة عبر اقتراح ترقية لمنتج أو تجربة منتجات تكميلية.

وأكد دمتري غلوبتسوف رئيس تطوير أعمال مقدمي الخدمات المدارة، إن هذه القناة من قنوات الشركاء تمثل أولوية استراتيجية لكاسبرسكي، مشيرًا إلى أنها أظهرت نموًا جيدًا على مدار العام الماضي، وقال: “تستمر الزيادة في عدد الشركاء المسجلين الذين يحققون المبيعات، ونتيجة لذلك، وصل النمو السنوي في العائدات الواردة عبر مقدمي الخدمات المدارة إلى 60%، ويمثل إطلاق بوابة Kaspersky License Management Portal لإدارة التراخيص خطوة مهمة في استراتيجيتنا لتعزيز منظومة شركائنا عبر تزويدهم بالأدوات التي تساعدهم على تقديم المزيد من الخدمات بالاعتماد على منتجات كاسبرسكي”.

وأصبحت البوابة الجديدة متاحة عبر بوابة Kaspersky United Partner Portal، حيث يستطيع الشركاء الحصول من مكان واحد على المعلومات والخدمات اللازمة للعمل مع كاسبرسكي، وذلك يشمل التدريب والتسويق والأصول التعليمية وإدارة التراخيص وتجربة المنتجات.