انقطاع خدمات جوجل للبعض في تركيا بسبب هجوم إلكتروني

يعاني مستخدمو الإنترنت في تركيا الآن من مشكلات في الوصول إلى خدمات جوجل، وذلك عبر شركة الاتصالات المحلية (تُرك تيليكوم) Türk Telekom، ليتبين لاحقًا أن السبب يعود إلى هجوم إلكتروني.
واعتبارًا من الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت جرينتش) بدأ مستخدمو شركة (تُرك تيليكوم) في الحديث عن وجود مشكلة في الإنترنت، خاصةً في الوصول إلى خدمات جوجل. وعند زيارة مواقع وخدمات جوجل، بما في ذلك يوتيوب ومحرك البحث والبريد الإلكتروني جيميل، فإن رسالة خطأ DNS تظهر لهم.
وبعد نحو ساعتين، أصدرت شركة الاتصالات (تُرك تيليكوم) بيانًا قالت فيه إنها تتعرض لهجوم إلكتروني يستهدف نظام أسماء النطاق DNS. وقالت: “في يوم الاثنين، 20 كانون الثاني/يناير 2020، كانت هناك حاجة لتقديم شرح فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه الوصول إلى الإنترنت في إطار مسؤوليتنا لإبلاغ موظفينا وأصحاب المصلحة”. وأضافت: “ترتبط اضطرابات الوصول هذه بـ “الهجوم السيبراني” الذي تتعرض له العديد من المؤسسات وحتى الدول في العالم، وهذه المرة تُشن الهجمات على DNS الخاص بترك تيليكوم”.
واعتبارًا من الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، أصبح بالإمكان الوصول إلى بعض خدمات جوجل، بما في ذلك محرك البحث، ولكن حتى لحظة كتابة هذا الخبر لا يزال من غير الممكن الوصول إلى خدمات مثل يوتيوب والبريد الإلكتروني.
يُشار أيضًا إلى أن الهجوم الذي تتعرض له شركة (تُرك تيليكوم) أدى إلى صعوبة في الوصول إلى خدمات أخرى، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي.
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