3 أدوات مجانية لضغط الصور مع الحفاظ على جودتها 

في كثير من الأحيان نقوم بالتقاط صور عالية الجودة باستخدام الكاميرات الرقمية أو الهواتف الذكية، ولكن أحجام هذه الصور غالبًا ما تكون كبيرة جدًا، وهو ما يسبب صعوبة في نقل هذه الصور عبر الإنترنت، أو رفعها إلى المواقع الإلكترونية المختلفة مثل مواقع الأخبار أو مواقع التجارة الإلكترونية.

كما أن وجود صور ذات أحجام كبيرة يؤدي إلى بطء تحميل صفحات الموقع، ما قد يؤدي إلى نفور الزوار منه وبالتالي خسارة الكثير من العملاء المحتملين في حالة كان الموقع متخصصا في التجارة الإلكترونية ويحتوى على الكثير من صور المنتجات.

الجدير بالذكر أن كبر حجم الصور الموجودة بالمواقع الإلكترونية، يتسبب أيضًا في تدهور ترتيب ظهور الموقع في نتائج محركات البحث، لأن سرعة تحميل الموقع تعتبر من العوامل المهمة في تحسين الظهور في محركات البحث SEO.

عندما يبحث مديرو المواقع وصانعو المحتوى عن أدوات لضغط الصور، فإنهم يتخوفون من الإضرار بجودة الصور بعد ضغطها بهذه الأدوات، ولذلك سنستعرض اليوم 3 أدوات متخصص في ضغط الصور مع الحفاظ على جودتها:

1- موقع imagecomprossor:

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يتيح لك موقع imagecomprossor.com – المعروف سابقًا بـ Optimizella – القيام بضغط صورة مفردة أو مجموعة من الصور في الوقت نفسه مع الحفاظ على جودتها، وذلك كما يلي:

قم بزيارة الموقع ثم اضغط على زر Upload Files.

اختر الصور التي تريد ضغطها من جهاز الكمبيوتر (بحد أقصي 20 صورة للمرة الواحدة).

سيبدأ البرنامج في ضغط الصور وبعد الإنتهاء سيعرض لك النسبة المئوية لضغط كل صورة

اضغط على زر Download الموجود أسفل كل صورة لتحميلها إلى جهازك، أو اضغط على زر Download All الموجود أسفل الصور لتحميل جميع الصور التي تم ضغطها في ملف واحد مضغوط.

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الجدير بالذكر أن نسبة ضغط الصور من خلال هذا الموقع تصل في المتوسط إلى 70% أي أنه إذا كان لديك صورة حجمها 1000 كيلوبايت فإنك تستطيع ضغطها ليصبح حجمها 300 كيلوبايت فقط مع الحفاظ على جودتها.

كما يوجد بالموقع أداة تحكم في جودة الصور بعد ضغطها من خلال تقليل عدد الألوان بها، وذلك في حالة رغبتك في تقليص حجم الصور مرة أخرى بعد الضغط، مع توفر إمكانية مراجعة التأثيرات التي تحدث للصورة بعد تقليل جودتها.

2- موقع TinyPNG:

يتيح لك موقع TinyPNG ضغط الصور حتى أكثر من 70% من حجمها الأصلي مع الاحتفاظ بجودتها ويدعم ضغط الصور بصيغ PNG وJPG. كما يمكنك ضغط ما يصل إلى 20 صورة في المرة الواحدة.

يُشار إلى TinyPNG يتوفر كإضافة لبرنامج فوتوشوب حتى يمكنك ضغط الصور أثناء حفظها. وكإضافة لمواقع ووردبريس.

3- موقع Compressor.io:

يتيح لك موقع Compressor.io تقليل حجم الصور حتى نسبة 90% من حجمها الأصلي مع الحفاظ على جودة عالية دون أي فرق تقريبًا قبل وبعد الضغط. كما يدعم العديد من صيغ الصور PNG، وJPEG، وGIF، وSVG.

يتيح لك هذا الموقع أيضًا إمكانية حفظ الصور المضغوطة على الخدمات السحابية مثل: جوجل درايف أو Dropbox، أو على جهازك. ولكنه لا يسمح بضغط أكثر من صورة في المرة الواحدة.