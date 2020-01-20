تكنولوجيا: 30 تطبيق للكاميرا على أندرويد يقوم بجمع بياناتك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم العثور على برامج تجسس جديدة في متجر Play Store، فوفقًا لاستطلاع أجراه باحثون من CyberNews، فقد تم تصميم 30 تطبيق ضار مخصص للكاميرا يهدف إلى جمع جميع بيانات الهاتف بما في ذلك الموقع، دون علمك.

وعلى ما يبدو، فإنه تم تنزيل معظم هذه التطبيقات بواسطة 1.4 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، كما أن بعض هذه التطبيقات تحظى بشعبية كبيرة ولديها أكثر من 300 مليون عملية تثبيت.

وحسبما ذكر موقع CyberNews، تم تطوير 16 من الـ 30 تطبيق في هونغ كونغ، وأبرز التقرير أسماء العديد من المطورين الصينيين المتورطين في انتشار مثل هذه التطبيقات، بما في ذلك Meitu، وهو أحد أشهر المطورين في القائمة، إذ يقوم بانتهاك معظم القواعد التي تضعها جوجل في متجرها.

يسلط التقرير أيضًا الضوء على بعض مطوري البرامج مثل Coocent و KX Camera Team و Dreams Room، فهذه الأسماء الثلاثة تنتمي أيضًا إلى نفس المجموعة. وتقول CyberNews: “يمكن لمطوري التطبيقات الحصول على الكثير من المال عن طريق بيع بياناتك للمعلنين”.

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ففي المتوسط، يكسب المطورون الذين يتمكنون من جمع موقع مليون مستخدم ما يصل إلى 4000 دولار شهريًا.

وفيما يلي، قائمة بجميع تطبيقات الكاميرا التي تقوم بالتجسس عليك:

BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie Camera

BeautyCam

Beauty Camera – Selfie Camera

Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor

Beauty Camera Plus – Sweet Camera ♥ Makeup Photo

Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor

YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor

Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter

Sweet Selfie Snap – Sweet Camera, Beauty Cam Snap

Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor

Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor

B612 – Beauty & Filter Camera

Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor

Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor

Selfie camera – Beauty camera & Makeup camera

YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera

Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor

Selfie Camera – Beauty Camera

Z Beauty Camera

HD Camera Selfie Beauty Camera

Candy Camera – selfie, beauty camera, photo editor

Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor

Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera

Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers

Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera

Beauty Camera

Bestie – Camera360 Beauty Cam

Photo Editor – Beauty Camera

Beauty Makeup, Selfie Camera Effects, Photo Editor

Selfie cam – bestie makeup beauty camera & filters

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