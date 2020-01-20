تكنولوجيا: 30 تطبيق للكاميرا على أندرويد يقوم بجمع بياناتك

- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم العثور على برامج تجسس جديدة في متجر Play Store، فوفقًا لاستطلاع أجراه باحثون من CyberNews، فقد تم تصميم 30 تطبيق ضار مخصص للكاميرا يهدف إلى جمع جميع بيانات الهاتف بما في ذلك الموقع، دون علمك.
وعلى ما يبدو، فإنه تم تنزيل معظم هذه التطبيقات بواسطة 1.4 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، كما أن بعض هذه التطبيقات تحظى بشعبية كبيرة ولديها أكثر من 300 مليون عملية تثبيت.
وحسبما ذكر موقع CyberNews، تم تطوير 16 من الـ 30 تطبيق في هونغ كونغ، وأبرز التقرير أسماء العديد من المطورين الصينيين المتورطين في انتشار مثل هذه التطبيقات، بما في ذلك Meitu، وهو أحد أشهر المطورين في القائمة، إذ يقوم بانتهاك معظم القواعد التي تضعها جوجل في متجرها.
يسلط التقرير أيضًا الضوء على بعض مطوري البرامج مثل Coocent و KX Camera Team و Dreams Room، فهذه الأسماء الثلاثة تنتمي أيضًا إلى نفس المجموعة. وتقول CyberNews: “يمكن لمطوري التطبيقات الحصول على الكثير من المال عن طريق بيع بياناتك للمعلنين”.
ففي المتوسط، يكسب المطورون الذين يتمكنون من جمع موقع مليون مستخدم ما يصل إلى 4000 دولار شهريًا.
وفيما يلي، قائمة بجميع تطبيقات الكاميرا التي تقوم بالتجسس عليك:
- BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie Camera
- BeautyCam
- Beauty Camera – Selfie Camera
- Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor
- Beauty Camera Plus – Sweet Camera ♥ Makeup Photo
- Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor
- YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor
- Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter
- Sweet Selfie Snap – Sweet Camera, Beauty Cam Snap
- Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor
- Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor
- B612 – Beauty & Filter Camera
- Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor
- Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor
- Selfie camera – Beauty camera & Makeup camera
- YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera
- Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor
- Selfie Camera – Beauty Camera
- Z Beauty Camera
- HD Camera Selfie Beauty Camera
- Candy Camera – selfie, beauty camera, photo editor
- Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor
- Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera
- Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers
- Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera
- Beauty Camera
- Bestie – Camera360 Beauty Cam
- Photo Editor – Beauty Camera
- Beauty Makeup, Selfie Camera Effects, Photo Editor
- Selfie cam – bestie makeup beauty camera & filters
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: 30 تطبيق للكاميرا على أندرويد يقوم بجمع بياناتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.