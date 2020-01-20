تكنولوجيا: هواوي تعلن عن قائمة الهواتف المقرر تحديثها بواجهة EMUI 10 في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي عن قائمة هواتفها التي تتلقى تحديث واجهة EMUI 10 في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، على أن ترتكز واجهة EMUI 10 على نظام تشغيل Android 10.
تبدأ العملاق الصيني في دفع تحديث EMUI 10 لمجموعة من هواتف الشركة، حيث يتوفر التحديث في البداية لمستخدمي هواتف Mate 20 و P30 كما يتم دفع التحديث عبر OTA خلال هذا الشهر.
ومن المقرر أن تشمل قائمة الهواتف المقرر تحديثها بواجهة EMUI 10 خلال الأشهر المقبلة كلاً من:
- Huawei P30 Pro
- Huawei P30
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 X
- Huawei nova 5T
- Huawei Mate 20 RS Porsche Design
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei P30 Lite
- Huawei nova 4e
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10 Porsche Design
- Huawei Mate RS Porsche Design
- Huawei Mate 20 Lite
- Huawei nova lite 3
- Huawei P Smart+ 2019
- Huawei P Smart Pro
- Huawei P Smart Z
- Huawei nova 4
ومن المقرر أن تشمل هذه القائمة الإصدارات التي تتوفر خارج السوق الصيني من هواتف هواوي الذكية، أيضاً تقدم واجهة EMUI 10 للمستخدمين بتصميم جديد، مع تصميم جديد أيضاً لرموز التطبيقات، كما تتوسع هواوي بنمط الثيم المظلم في واجهة EMUI 10.
كما تقدم واجهة EMUI 10 مؤثرات بحركة أكثر مرونة للرسوم، وتدعم المستخدم بآداء أفضل مع معايير أعلى للحماية، أيضاً تتضمن الإصدار الأخير من برمجيات GPU Turbo، كما تدعم الواجهة نمط إتصال شاشة الهاتف بأجهزة الحاسب وتفاعلها بتجربة سلسة.
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