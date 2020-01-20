تكنولوجيا: تسريب مواصفات هاتف LG W20 على Google Play Console

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر يونيو من عام 2019، أطلقت شركة LG هاتفها الذكي متوسط الميزانية LG W10 في العديد من الأسواق، والآن، يبدو أن الشركة تعمل على إطلاق خليفة هذا الهاتف والذي يطلق عليه LG W20.

وعلى ما يبدو، فقد ظهرت بعض مواصفات الهاتف الذكي مؤخرًا على قائمة Google Play Console من قِبل أشخاص في 91Mobiles، مما أدى إلى الكشف عن الميزات الرئيسية الخاصة بالهاتف إلى جانب التصميم الأمامي.

ووفقًا للمواصفات، سيعمل الهاتف بواسطة معالج Spreadtrum SC9863A المدمج بذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجابايت، وعلاوةً على ذلك، سيصل الهاتف بشاشة Full HD+ بدقة 720 × 1520 بكسل بكثافة 320 بكسل لكل بوصة. وبالنسبة للتصميم، فسيشمل الهاتف حواف نحيفة من الجوانب مع حافة سفلية سميكة بعض الشيء. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن أي شيء متعلق بالتصميم الخلفي للهاتف.

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سيتم تشغيل الهاتف عبر نظام Android 9.0 Pie، كما انه سيتضمن معالج رسومات PowerVR GE8322.

من المفترض أن تصل المعلومات الرسمية عن الهاتف الذكي خلال الشهر الماضي، كما أنه من المرجح أن يبلغ سعره حوالي 126 دولار.

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