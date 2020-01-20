تكنولوجيا: سوني قد تكشف عن PlayStation 5 في شهر فبراير المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شركة سوني لن تشارك في مؤتمر E3 لهذا العام أيضًا، ومع ذلك، يبدو أنها ستعلن عن جهاز PlayStation 5 المرتقب قبل وقت طويل من مؤتمر الألعاب السنوي الشهير.

فمع تخطي شركة سوني لمؤتمر E3 2020 في شهر يونيو، هناك تكهنات بأن الشركة ستتبع جدولها التقليدي المتمثل في الكشف عن الجيل التالي من بلايستيشن في شهر فبراير قبل إطلاقه في وقت لاحق من ذلك العام. وبهذا، فأن الشركة تتبع نفس الخط الذي تتبعته أثناء إطلاق PlayStation 4 في شهر فبراير من عام 2013، قبل أن يتم طرحه للبيع في نوفمبر عام 2013 في مؤتمر بمدينة نيويورك.

وجاءت بعض التكهنات التي تؤكد عن الكشف عن PlayStation 5 في شهر فبراير من ديفيد جافي، وهو أحد مخرجي الألعاب والذي عمل على إخراج ألعاب مثل Twisted Metal و God of War.

جدير بالذكر أنه من المقرر إطلاق PlayStation 5 في موسم العطلات من عام 2020، مما يمثل المرحلة التالية في تطور المنافسات في عالم ألعاب الفيديو.

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