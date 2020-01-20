تكنولوجيا: NUBIA تقدم هاتف الألعاب Red Magic 5G قريباً مع شاحن 55W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Nubia للإعلان قريباً عن إصدار جديد من هواتف الألعاب ينطلق بعنوان Red Magic 5G، وفي أحدث التسريبات كشف عن دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع بقدرة 55W.

تنضم علامة Nubia التجارية قريباً إلى الإصدارات التي تنطلق برقاقة كوالكوم الجديدة Snapdragon 865 هذا العام من خلال هاتف الألعاب القادم Red Magic 5G، ولقد أعتمد الهاتف بالفعل في 3C بنموذج رقم NX659 إستعداداً للإعلان الرسمي قريباً.

وتكشف تسريبات 3C عن أن هاتف الألعاب Red Magic 5G يأتي مع شاحن بنموذج رقم NB-A1150A-USBA-C يتميز بتقنية الشحن السريع مع قدرة 55W و11V / 5A.

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ولقد إستعرض Ni Fei مؤسس شركة Nubia بعض من مواصفات هاتف Red Magic 5G، حيث يدعم عدة إختيارات في معدل تحديث الشاشة تبدأ من 60Hz، ثم 90Hz و 120Hz وصولاً إلى أعلى معدل تحديث في الشاشة 144Hz، لذا سيكون لهذا الإصدار الريادة في الأسواق مع أعلى معدل تحديث للشاشة في الهواتف الذكية.

كما يدعم هاتف Red Magic 5G رقاقة معالج Snapdragon 865 مع شريحة مودم Snapdragon X55 لإتصال الهاتف بشبكات 5G، ومن المقرر أن يدعم الهاتف شبكات 5G ثنائية النمط SA / NSA.

ويعد هاتف Red Magic 5G من Nubia أول إصدار من الهواتف الذكية التي ستجمع بين اثنان من أفضل المميزات في رقاقة معالج كوالكوم الجديدة ومعدل تحديث 144Hz، ومن المقرر أن تأتي رقاقة Snapdragon 865 بتحسينات في المعالجة بنسبة 28% مع تحسينات في كرت الشاشة بنسبة 18% مقارنة بمعالج Snapdragon 855 Plus، لذا نترقب إنطلاق الجيل الجديد من الهواتف الذكية التي تضم رقاقة كوالكوم خلال الفترة القادمة.

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