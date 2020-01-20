طالب يخسر 63 كيلوجرامًا من وزنه من خلال لعب لعبة Pokemon Go

فاطمة أيت طالب - دبي -
عندما تم إصدار لعبة Pokemon Go لأول مرة، كانت إحدى الآثار الجانبية غير المقصودة للعبة هو أنها أجبرت اللاعبين على التجول كثيرًا، وعلى هذا النحو، سمحت للاعبين بممارسة تمارين رياضية أكثر من المعتاد. الآن يبدو أن لدينا قصة نجاح حيث يدعي طالب أنه فقط 63 كيلوجرامًا وهو يلعب اللعبة.
وفقا للتقرير، يُرجع الطالب Tommy Monkhouse الفضل في خسارة ما يصل إلى 63 كيلوجرامًا من وزنه في غضون سنة واحدة إلى لعبة Pokemon Go. يدعي أنه كان من محبي البوكيمون منذ صغره، وقرر تجربة لعبة Pokemon Go بعدما أوصاه أحد الأصدقاء بذلك.
بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بكيفية عمل لعبة Pokemon Go، فهي في الأساس لعبة تعتمد على الموقع بحيث سيحتاج اللاعبون حرفيًا إلى المشي إلى مواقع محددة إذا كانوا يرغبون في المشاركة في المداهمات والتحديات وإلتقاط البوكيمونات. هذا يعني أن اللاعبين الأكثر نشاطًا سوف يتجولون في الواقع حول المناطق لمحاولة إلتقاط أكبر عدد ممكن من البوكيمونات، وفي خضم هذه العملية، فأنت تمارس الرياضة في نفس الوقت.
نظرًا لأن هذه لعبة، فنحن نفترض بأنها تجعل عملية المشي أو الركض أكثر تسلية مقارنة بالركض العادي أو الذهاب إلى الصالة الرياضية. ووفقا لـ Tommy Monkhouse، فقد إنتهى به المطاف بالسير لمدة 3 ساعات، مما أدى إلى فقدان قدر كبير من الوزن في غضون عام واحد.
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