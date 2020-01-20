Huawei تعلن عن القائمة الكاملة لهواتفها العالمية التي ستحصل على تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة Huawei عن روم EMUI 10 الذي يستند على نظام Android 10، كشفت أن هواتفها الذكية العالمية ستحصل على هذا التحديث حسب شراكتها مع جوجل. لقد تلقينا اليوم بيانًا صحفيًا يؤكد القائمة الكاملة للأجهزة التي تُباع في الأسواق العالمية والمؤهلة للحصول على تحديث EMUI 10 الذي يستند على نظام Android 10.
إبتداءً من هذا الشهر، ستبدأ سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series و Huawei P30 Series بتلقي تحديث EMUI 10 عبر الهواء، وستليها المزيد من الأجهزة في ” الأشهر المقبلة “. إليكم القائمة الكاملة :
- Huawei P30 Pro
- Huawei P30
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 X
- Huawei nova 5T
- Huawei Mate 20 RS Porsche Design
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei P30 Lite
- Huawei nova 4e
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10 Porsche Design
- Huawei Mate RS Porsche Design
- Huawei Mate 20 Lite
- Huawei P Smart 2019
- Huawei P Smart+ 2019
- Huawei P Smart Pro
- Huawei P Smart Z
- Huawei nova 4
تشمل هذه القائمة جميع الهواتف التي تم شراؤها في الأسواق غير الصينية. أولئك الذين قاموا بشرائها في الصين أو تم إستيرادها مع نظام التشغيل الصيني الذي لا يشمل التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل، فهم سيحصلون على إطار زمني مختلف ومن المحتمل أن يحصلوا على التحديث في وقت مبكر.
تحديث EMUI 10 الجديد من شركة Huawei والذي يستند على نظام Android 10 يجلب معه واجهة مستخدم جديدة وتصميم جديد لعدد من التطبيقات، والوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، فضلا عن مؤثرات حركية جديدة، ومستوى جديد من الأمان والخصوصية، إضافة إلى خاصية GPU Turbo التي تعمل على تعزيز أداء الرسوميات أثناء تشغيل بعض الألعاب. هناك أيضًا خاصية جديدة تتيح لهواتف Huawei التفاعل مع الحواسيب الشخصية ومع بعضها البعض بسلاسة.
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