Huawei تعلن عن القائمة الكاملة لهواتفها العالمية التي ستحصل على تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة Huawei عن روم EMUI 10 الذي يستند على نظام Android 10، كشفت أن هواتفها الذكية العالمية ستحصل على هذا التحديث حسب شراكتها مع جوجل. لقد تلقينا اليوم بيانًا صحفيًا يؤكد القائمة الكاملة للأجهزة التي تُباع في الأسواق العالمية والمؤهلة للحصول على تحديث EMUI 10 الذي يستند على نظام Android 10.

إبتداءً من هذا الشهر، ستبدأ سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series و Huawei P30 Series بتلقي تحديث EMUI 10 عبر الهواء، وستليها المزيد من الأجهزة في ” الأشهر المقبلة “. إليكم القائمة الكاملة :

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei nova 5T

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P30 Lite

Huawei nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 20 Lite

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Huawei nova 4

تشمل هذه القائمة جميع الهواتف التي تم شراؤها في الأسواق غير الصينية. أولئك الذين قاموا بشرائها في الصين أو تم إستيرادها مع نظام التشغيل الصيني الذي لا يشمل التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل، فهم سيحصلون على إطار زمني مختلف ومن المحتمل أن يحصلوا على التحديث في وقت مبكر.

تحديث EMUI 10 الجديد من شركة Huawei والذي يستند على نظام Android 10 يجلب معه واجهة مستخدم جديدة وتصميم جديد لعدد من التطبيقات، والوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، فضلا عن مؤثرات حركية جديدة، ومستوى جديد من الأمان والخصوصية، إضافة إلى خاصية GPU Turbo التي تعمل على تعزيز أداء الرسوميات أثناء تشغيل بعض الألعاب. هناك أيضًا خاصية جديدة تتيح لهواتف Huawei التفاعل مع الحواسيب الشخصية ومع بعضها البعض بسلاسة.