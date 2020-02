Galaxy M40 و Galaxy A60 قد يحصلان بدورهما على تحديث Android 10 قبل الموعد المحدد

فاطمة أيت طالب - دبي - يُعتبر Galaxy M40 و Galaxy A60 من هواتف سامسونج الأكثر شعبية في السوق حاليًا، فقد حصد كلا الهاتفين الكثير من المبيعات مع العلم بأنهما لا يزالان يتمتعان بالكثير من الإهتمام من المستهلكين. ومن المتوقع أن يصبحا هذا الهاتفين أكثر إغراءً عندما يحصلان على تحديث Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من سامسونج.

في الواقع، قد يحصل الهاتفين Galaxy M40 و Galaxy A60 على تحديث Android 10 في المستقبل القريب، فقد تم رصد كلا الهاتفين يحصلان على شهادات الواي فاي من هيئة WiFi Alliance، وهي الشهادات التي كشفت لنا بأنهما يعملان بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

Android 10 يمثل ترقية كبير لأي هاتف ذكي، ولكن هذا التحديث يعتبر أكثر أهمية في هواتف سامسونج لأنه يجلب معه كذلك واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، وهي الواجهة التي تجلب معها العديد من التغييرات البصرية، ومجموعة من الميزات الإضافية التي يتطلع إليها العديد من المستخدمين منذ فترة طويلة نسبيًا.

عمومًا، توقع أن ترى الهاتفين Galaxy M400 و Galaxy A60 يحصلان على تحديث Android 10 في المستقبل القريب، على الرغم من أننا لا نزال نجهل متى بالضبط سيحدث ذلك.

Samsung Galaxy A60 and Galaxy M40 devices have been spotted running on Android 10 ahead of the April rollout schedule.#Samsung #SamsungGalaxyA60 #SamsungGalaxyM40 pic.twitter.com/AyTUEXWhPc