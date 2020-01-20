سامسونج ستفتح مصنع جديد لشاشات الهواتف الذكية بالهند في شهر أبريل المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تعد خطط سامسونج لفتح منشأة جديدة لتصنيع الشاشات في الهند شيئًا جديدًا تمامًا ولكن الشركة الكورية الجنوبية حصلت أخيرًا على الضوء الأخضر من الحكومة الهندية وستبدأ عملية الإستثمار في شهر أبريل المقبل.

ستقوم شركة سامسونج بإستثمار 500 مليون دولار أمريكي في هذا المصنع الجديد، والذي سيتواجد في نويدا، وبالضبط بالقرب من أكبر منشأة لتصنيع الهواتف الذكية من شركة سامسونج في العالم. سيبدأ المصنع الجديد بتصنيع شاشات الهواتف الذكية فقط مع كافة الملحقات والمكونات المصاحبة لها، وستغامر بعد ذلك في قطاع التلفزيونات والحواسيب المحمولة.

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من أجل التفرع، يجب على المصنع أولاً زيادة حجم الإنتاج وبدء تلبية الطلبات من الشركات المصنعة الأخرى. لكن أولاً، تخطط شركة سامسونج لبلوغ 120 مليون وحدة مُصنعة في البلاد وسيساعد المصنع الجديد بالتأكيد في تسريع العملية. وتخطط شركة سامسونج كذلك لبدء تصنيع البطاريات في الهند أيضًا، ولكن المعلومات المحيطة بهذا المشروع بالتحديد شحيحة في الوقت الراهن.