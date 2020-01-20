إشاعة جديدة تكشف لنا عن دقة الكاميرا الأساسية للهاتف Xiaomi Mi 10

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة Xiaomi بإطلاق الهاتف Xiaomi Mi 10 بإعتباره واحدًا من الهواتف الذكية الأولى التي تضم المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم. كشف مسرب من الصين لطالما كان صادقًا في الماضي أن الهاتف الرائد المقبل لشركة Xiaomi سيضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، وهي بالضبط الكاميرا التي رأينا الشركة الصينية تستخدمها في الهاتف Xiaomi Mi Note 10.

سيكون هذا أول هاتف ذكي سيضم مستشعر الكاميرا الأحدث من سامسونج والمعالج الرائد الأحدث من شركة كوالكوم، مما يمنح الهاتف Xiaomi Mi 10 دخولاً مبكرًا للمنافسة في سوق الهواتف الذكية الرائدة لهذا العام.

من المتوقع أن يضم الهاتف Xiaomi Mi 10 أربع كاميرات في الواجهة الخلفية وتصميم مشابه إلى حد ما لتصميم الهاتف Xiaomi Mi 9 بحيث سيضم بدوره هذه الكاميرات الأربعة في الزاوية العلوية اليسرى من الواجهة الخلفية، ومن دون قارئ البصمة أو أي شيء آخر على الواجهة الخلفية. من المرجح أن تعتمد شاشة هذا الهاتف على تكنولوجيا OLED بحيث من المتوقع أيضًا أن تضم ثقبًا في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية.

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أشارت شائعات أخرى إلى أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro بالتحديد سيدعم الشحن السريع بقوة 66W، مما يعني أنه سيكون من الممكن شحن بطارية هذا الهاتف بالكامل في غضون 35 دقيقة. كان هناك أيضًا إقتراح بأن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro سيضم بطارية بسعة 4800mAh، ولكننا لا نزال ننتظر أن تقوم شركة Xiaomi بتأكيد هذه المعلومات أو التشويق لأي شيء آخر.