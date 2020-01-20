شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تستعد لزلزال ضخم يحدث مرة كل 100 عام ويؤدي لمقتل 10 آلاف شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخشى الخبراء أن يضرب زلزال كارثي اليابان خلال العقود القليلة القادمة، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن الدولة الواقعة في شرق آسيا "تأخر" تعرض عاصمتها طوكيو لهزة أرضية كبيرة يمكن أن تقتل ما يصل إلى 10000 شخص وتجبر الملايين على ترك منازلهم، خاصة وأن المدينة التى تضم ما يصل إلى 38 مليون شخص، تتعرض بشكل دوري إلى زلازل بقوة مدمرة للغاية مرة كل 100 عام، وذلك بحسب صحيفة thesun البريطانية.

وبحسب التقرير، فقد جعل الزلزال الأخير في طوكيو المدينة غير واضحة المعالم وذلك عند وقوعه في عام 1923، وقد أسفر الحدث الذي بلغت قوته 7.9 درجة عن مقتل ما يقرب من 100000 شخص، والآن، فقد أثار الخبراء المخاوف من أن زلزالًا آخر قد يتسبب تدمير المناطق خلال الثلاثين عامًا القادمة.

Advertisements

من جهته حذر الدكتور جون دوجلاس من جامعة ستراثكلايد في اسكتلندا من أنه عندما يتعلق الأمر بزلزال آخر في طوكيو ، فإن "السؤال هو متى"، وقال الدكتور دوجلاس لصحيفة ديلي ستار: "نشر باحثين ووكالات يابانية مختلفة تقديرات لاحتمالات الزلازل وما يرتبط بها من اهتزاز الأرض خلال السنوات الثلاث المقبلة"، واضاف "تظهر هذه الخرائط أن هناك احتمالًا كبيرًا لحدوث هزة أرضية محتملة في طوكيو في العقود المقبلة".

وقد تم دعم تعليقات الدكتور دوجلاس من قبل خبير الزلازل المستقل أنتوني لوماكس، وقال لصحيفة ذا صن: "من المرجح أن يضرب زلزال قوي طوكيو مرة أخرى ، لمجرد أننا نعرف أنه كان هناك الكثير في الماضي".

وتعد الزلازل هي موجات صدمية ناجمة عن إطلاق ضغط شديد بين الثغرات الموجودة في قشرة الأرض، وقال الدكتور دوجلاس إن اليابان تقع في نقطة تلتقي فيها ثلاث لوحات تكتونية على الأقل ، مما يجعلها نقطة ساخنة للزلزال القاتل، وقال لصحيفة "ذا صن": "تحركات هذه الصفائح تتسبب في زيادة الضغوط في قشرة الأرض ، والتي يتم إطلاقها فجأة بسبب تمزق على طول الأعطال الجيولوجية"، واستكمل "إن الإطلاق المفاجئ لطاقة الإجهاد ينتقل إلى موجات زلزالية ، والتي هي سبب الهزة في الزلازل ومعظم الدمار الذي لحق بالبيئة المبنية.