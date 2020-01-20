شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إتهام متصفح Opera بتقديم قروض استغلالية من خلال تطبيقات أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد من قبل شركة الأبحاث الأمنية Hindenburg Research، أن الخسائر المتتالية لإيرادات متصفح Opera، إلى إنشاء تطبيقات متعددة للقروض بأوقات دفع قصيرة وأسعار فائدة بين 365 و876% تقريبًا، وهو الأمر الذى يشكل انتهاكا لقواعد متجر جوجل بلاى الجديدة والتى وضعتها جوجل فى أغسطس من العام الماضى، وذلك بحسب موقع engadget الأمريكى.

وكانت Opera قد تحولت إلى شركة عامة فى منتصف 2018، بعد فترة وجيزة من شرائها بواسطة مجموعة مستثمرين صينيين، واستمرت حصتها السوقية فى مجال المتصفحات بالانخفاض منذ ذلك الحين بسبب زيادة هيمنة متصفح جوجل كروم، فيما قررت أوبرا التركيز على الإقراض الاستغلالى قصير الأجل فى إفريقيا وآسيا عبر أربعة تطبيقات هى OKash وOPesa فى كينيا، وCashBean فى الهند، وOPay فى نيجيريا.

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وعلى ما يبدو أن هذه التطبيقات كانت متوفرة على متجر جوجل بلاى "باستثناء OPesa"، وذلك خلال الإعلان عن معدلات قروض مختلفة فى وصف التطبيق مقارنةً بما يتلقاه المستخدمين بالفعل، فيما تدعى التطبيقات أنها توفر الحد الأقصى لمعدل النسبة السنوية APR بنسبة 33 % أو أقل، لكن المعدلات الفعلية كانت أعلى بكثير، حيث ارتفعت إلى 438 % فى حالة OPesa، ويمكن أن يؤدى التأخر فى الدفع ليوم واحد فقط إلى رفع معدل الفائدة السنوى إلى 876%.

وبحسب مراجعات متجر جوجل، فقد أرسلت تطبيقات OKash وOPesa رسائل نصية أو أجرت مكالمات مع أشخاص فى جهات اتصال المستخدم عندما تأخر عن الدفع، مهددة باتخاذ إجراء قانونى أو وضع المقترض على قائمة ائتمان سوداء، وبالنظر إلى أن جميع التطبيقات تنتهك سياسات متجر جوجل بلاى، فقد تختفى وسائل الدخل الأساسية لشركة أوبرا، وقد وجد تقرير Hindenburg Research أدلة على إعادة توجيه أموال المستثمرين إلى شركات وأشخاص آخرين.