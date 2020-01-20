مواصفات و مميزات Oppo F15 و العيوب مع السعر

اعلنت Oppo عن هاتفها الجديد Oppo F15 ليكون بديلاً عن جهاز Oppo F11 السابق. حيث ان الشركة تصدر كل عام جهازاً جديداً ليحل محل الجهاز القديم بنفس فئته السعرية مع تخفيض سعر الجهاز القديم بعض الشئ. هذا العام قررت Oppo اصدار الجهاز في يوم 16 من شهر يناير لعام 2020. فهل الجهاز يشكل فارقاً بينه و بين الإصدار القديم؟. ام انه نفس الإصدار القديم من الجهاز؟. لنعرض هذا في هذا المقال

مواصفات Oppo F15

الشاشة بحجم 6.4 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1080×2400 المعالج MediaTek Helio P70 ثماني النواة (4×2.1 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53) بدقة تصنيع 12 نانو متر ذاكرة الوصول العشوائي 8GB ذاكرة التخزين الداخلي 128GB الكاميرات الخلفية رباعية الكاميرا الأولى بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 8MP بفتحة عدسة f/2.3 من نوع Ultra Wide الكاميرا الثالثة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 بالأبيض و الأسود الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.3 من نوع Depth Sensor الكاميرات الأمامية وحيدة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.0 Advertisements البطارية بسعة 4025mah و تدعم الشحن السريع بقدرة 20Watt ضمن تقنية VOOC Flash charge 3.0

مميزات Oppo F15

الكاميرات

تركيبة الكاميرات الرباعية من جديد. وجود 4 كاميرات في الخلف امر جيد اذا كان لكل كاميرا استخدام خاص بها مما يجعلك قادراً على التقاط العديد من الصور بأوضاع مختلفة. الكاميرات المختلفة التي يقدمها الهاتف تبدأ بالعدسة الأساسية بدقة 48MP التي ستعطيك تفاصيل هائلة في الصباح و في الضوء القوي. اما في الليل فالكاميرا ستحاول اعطائك تفاصيل جيدة و واضحة لكن ليست بقوة تفاصيل الصباح. الكاميرا الثانية بعدسة Ultrawide بدقة 8MP ستساعدك في التقاط صور للمظاهر الطبيعية بجودة رائعة و جيدة. و لكن في الليل فإن فتحة العدسة الضيقة لن تساعدك بشكل كبير على التقاط الصور المرغوبة.

يصحبهم كاميرا بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 بالأبيض و الأسود تساعد الكاميرا الأساسية في التخلص من الـNoise و تحسين التفاصيل الخاصة بالصور. اما الكاميرا الرابعة فهي بدقة 2MP تساعد في التقاط صور Portrait و اضافة وضع الـPortrait للصور. مصحوبة بالكاميرا الأمامية بدقة 16MP و فتحة f/2.0 لصور Selfie جيدة و واضحة

الأداء بعض الشئ

الأداء سأقول انه جيد. لأن المعالج سيقدم اداء جيد و قرائات جيدة في سرعة المعالج و تعامله مع الألعاب و التطبيقات المتنوعة و غيرها من الأمور التي تتطلب اداء متزناً و عالياً. المعالج المستخدم كما عهدناه في Oppo F11 يقدم اداء جيد في الألعاب القوية مثل PUBG و يساعدك على التمتع بتجربة جيدة. ربما لن تكون افضل تجربة على اي حال لكنها ستكون تجربة جيدة. لكن لا افضل هذا الهاتف من ناحية الاداء لأن الأداء لا يميزه عن الهاتف السابق. لأنه نفس الهاتف تقريباً بلا اختلاف

الشاشة

شاشة الهاتف من نوع AMOLED. و تأتي بدقة 1080×2400. و بحجم 6.4 بوصة تساعدك على عرض مجتوى متنوع و جيد و في نفس الوقت ستستمتع بالمحتوى الذي يمكنك عرضه على الشاشة. سواء كنت تريد تشغيل العاب او عرض محتوى متنوع و مختلف. و لذلك فإن الشاشة من مميزات و اضافات هذا الهاتف. كان يمكن استعمال شاشة Super AMOLED كنوع من التطوير و التحسين و لكن لا فارق كبير و عظيم جداً بين الشاشتين فليست مشكلة كبيرة على اي حال.

مميزات اخرى

استعمال مدخل USB Type C

بطارية كبيرة الحجم بسرعة شحن عالية

البصمة مدمجة بالشاشة

عيوب Oppo F15

الهاتف لا يشكل فارقاً جوهرياً بينه و بين Oppo F11

استعمال معالج الهاتف القديم في الهاتف الجديد ليس جيداً

البطارية كان يمكن ان تكون اكبر بعض الشئ

سعر Oppo F15

سعر الهاتف هو 19900 روبية هندية. ما يعادل 280 دولار امريكي تقريباً. اي عند تحويله للعملة المصرية فإنه يساوي 4425 جنيه مصري فقط. الذي هو سعر مرتفع جداً لهاتف -قديم-. فالهاتف لا يشكل فارقاً بينه و بين النسخة السابقة نهائياً تقريباً هما نفس الهاتف مع اختلاف الشاشة و الكاميرا. لذلك فهو من رأيي ليس التطوير الذي تبحث عنه.