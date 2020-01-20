مستخدمون يشتكون من إفساد التحديث الأخير لخاصية إلغاء الضوضاء في سماعات AirPods Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من أهم ميزات سماعات AirPods Pro الأحدث من شركة آبل مقارنة مع سماعات AirPods العادية هي أنها تأتي مع تقنية إلغاء الضوضاء. ومع ذلك، يبدو أن هذه الميزة بالذات قد تم إفسادها في التحديث الأخير الذي أصدرته شركة آبل لسماعات AirPods Pro، حيث يشكو المستخدمون من أن خاصية إلغاء الضوضاء في سماعات AirPods Pro أصبحت أسوأ الآن.

من غير الواضح ما إذا كان التحديث قد فعل أي شيء أثر على ميزة إلغاء الضوضاء، ولكن لسوء الحظ، نظرًا لعدم وجود سجل التغييرات، فلا أحد يعرف فعليًا إلا شركة آبل، وما زالت الشركة تلتزم الصمت حتى الآن. ومما زاد الطين بلة هو أنه لا يمكن للمستخدمين التغاضي عن تثبيت هذا التحديث.

هذا التحديث يقوم بتثبيت نفسه على سماعات AirPods Pro في الخلفية دون معرفة المستخدمين متى حدث ذلك. يعد هذا الأمر جيدًا لأنه يضمن تحديث سماعات الأذن بإستمرار، ولكنه في نفس الوقت سيء لأنه قد يؤدي إلى مواقف مثل هذه حيث لا يتوفر للمستخدمين على خيار عدم تثبيت التحديث الأخير.

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ومع ذلك، وكما أشار موقع The Verge، فإن شركة آبل ليست الوحيدة التي عانت من هذا الوضع. في الماضي، إشتكى عملاء Bose و Sony أيضًا من أن تقنية إلغاء الضوضاء في سماعات الرأس الخاصة بهم قد تأثرت بعد تثبيت التحديثات. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا يحدث بالفعل أم أنه مجرد تصور.