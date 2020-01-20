هاتف Nubia Red Magic القادم سيدعم الشحن السريع بقوة 55W

فاطمة أيت طالب - دبي - كان خليفة هاتف الألعاب Nubia Red Magic 3S محورًا للعديد من التسريبات والشائعات في الأونة الأخيرة، واليوم لمحت لنا الشهادة التي حصل عليها هذا الهاتف من هيئة CCC الصينية إلى أنه سيتم إطلاق هذا الهاتف المرتقب في المستقبل القريب.

الشهادة الممنوحة لخليفة الهاتف Nubia Red Magic 3S من قبل الهيئة الصينية المذكورة آنفًا كشفت لنا أن هاتف الألعاب القادم من العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE سيحمل الإسم الرمزي NX659J، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G على غرار مجموعة من الهواتف الرائدة المتاحة في السوق اليوم، ولكن هذا لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى أن هذا الهاتف سيأتي على الأرجح مع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم.

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وبالإضافة إلى ذلك، كشفت لنا هذه الشهادة الممنوحة لخليفة الهاتف Nubia Red Magic 3S أيضًا أنه سيكون من الممكن شحن الهاتف بإستخدام شاحن بقوة 55W، وهو الشاحن الذين سيتم تضمينه على الأرجح في علبة الهاتف. وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فهي إقترحت قدوم هذا الهاتف كذلك مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، وهذا ما قد يجعل هاتف Nubia القادم أول هاتف يتخطى حاجز 120Hz على مستوى معدل تحديث الشاشة.