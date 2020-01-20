تسريب جديد يكشف لنا عن تصميم مختلف للهاتف Xiaomi Mi 10

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف الرائد المقبل لشركة Xiaomi كان محورًا للعديد من التسريبات والشائعات في الأونة الأخيرة. في وقت سابق من هذا اليوم فقط، ظهرت بعض الصور الواقعية للهاتف على الويب، وهي الصور التي تؤكد لنا أن الهاتف سيضم أربع كاميرات في الخلف، ولكنها تناقضت مع الشائعات الأخرى التي لمحت إلى وجود قطع أو ثقب في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية.

وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا اليوم على ملصق يُلمح إلى أن الهاتف Xiaomi Mi 10 سيحصل على تصميم مستوحى من الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha. بالطبع، لا يضم الهاتف شاشة تلتف حول الجانبين، ولكن الشريط هو بالتأكيد إشارة إلى لغة التصميم الحديثة من شركة Xiaomi. لذلك، على الرغم من أن الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha لن يُعرض للبيع في المستقبل القريب على الأرجح، فقد نتمكن على الأقل من الحصول على لغة التصميم الأحدث من شركة Xiaomi.

وبالعودة إلى نفس الملصق، فهو يكشف لنا أن الهاتف Xiaomi Mi 10 سيضم أيضًا المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ولكن دعم شبكات الجيل الخامس 5G قد يقتصر على الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro. وبصرف النظر عن ذلك، فهناك أيضًا التاريخ 11 فبراير على الملصق، وعلى الرغم من أنه من البديهي أن تقوم شركة Xiaomi بالكشف عن تشكيلة Xiaomi Mi 10 Series في الشهر المقبل، فمن الغريب أن نرى الشركة الصينية تقرر الكشف عن هواتفها الرائدة المقبلة في نفس اليوم الذي ستكشف فيه شركة سامسونج عن تشكيلة Galaxy S20 Series.