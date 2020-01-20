DJ Koh يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي الأول لقسم الهواتف الذكية في شركة سامسونج

فاطمة أيت طالب - دبي - عقدت شركة سامسونج إجتماعها السنوي لتغيير مناصب المدراء التنفيذيين في الشركة هذا الشهر، وقد حصل قسم IT & Mobile Communications المسؤول عن جميع هواتف Galaxy والأجهزة القابلة للإرتداء وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات المتنقلة على رئيس تنفيذي جديد، وهو Roh Tae-moon الذي سيقوم بخلافة الرئيس التنفيذي الحالي للقسم، السيد Koh Dong-jin والمعروف في الوسط التقني بإسم DJ Koh. وتجدر الإشارة إلى أن DJ Koh سيظل الرئيس التنفيذي المساعد للقسم، في حين أصبح Roh Tae-moon أصغر رئيس تنفيذي لقسم IT & Mobile Communications علمًا أن عمره يبلغ 51 سنة.

بينما ستظل العلاقة بين DJ Koh و Roh Tae-moon مستمرة، فقد تم إختيار الرئيس التنفيذي الجديد لمواجهة شركة Huawei وتوسعها السريع في سوق الهواتف الذكية. يقف Roh Tae-moon وراء إحياء تشكيلة Galaxy A Series التي إستحوذت على سوق الهواتف المتوسطة ووضع حد لمبيعات سامسونج المٌتراجعة.

Advertisements

كان Roh Tae-moon موظفًا في شركة سامسونج منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ووفقا لبيان صحفي صادر من الشركة نفسها، فإن لدى Roh Tae-moon الصفات اللازمة للقيام ببعض الخطوات الجريئة في قطاع الهواتف الذكية في الأشهر المقبلة. نتوقع أن نرى أول ظهور علني له في اليوم 11 فبراير، عندما يتم الإعلان رسميًا عن تشكيلة Galaxy S20 Series.