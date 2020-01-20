تسريب المواصفات التقنية الكاملة لشاشة الهاتف Oppo Find X2 المرتقب

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة Oppo للكشف عن هاتفها الرائد التالي Oppo Find X2 في المستقبل المنظور. وحتى ذلك الحين، فنحن نعرف بعض الأشياء حول الهاتف Oppo Find X2، ولكننا لا نزال نفتقر إلى الكثير من التفاصيل، بإستثناء حقيقة أن هذا الهاتف لن يضم كاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة.

ومع ذلك، فقد تم اليوم تسريب معلومات جديدة تكشف لنا عن المواصفات الكاملة لشاشة الهاتف Oppo Find X2. ووفقا لهذا التسريب، فيبدو أن الهاتف الرائد المقبل لشركة Oppo سيضم شاشة OLED منحنية الطرفين بحجم 6.5 إنش وبدقة +QuadHD مع العلم بأن هذه الشاشة ستدعم كذلك معدل تحديث يبلغ 120Hz.

بناءً على هذه المعلومات الرائعة، يمضي المصدر أيضًا ليوضح أن الهاتف Oppo Find X2 سيتيح للمستخدمين الإختيار بحرية بين دقة +FullHD و +QuadHD، وبين معدل التحديث 60Hz و 120Hz. وهذا يعني أنه من الممكن أيضًا إختيار إستخدام معدل التحديث 120Hz مع دقة +QuadHD على عكس هواتف Galaxy S20 القادمة التي تردد في الأونة الأخيرة أنها لن تكون قادرة على إستخدام معدل التحديث 120Hz إلا عندما يتم تقليص دقة الشاشة إلى +FullHD.

وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد تردد أن الهاتف Oppo Find X2 سيضم على الأرجح المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنه سيأتي مع بطارية ضخمة تدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقوة 50W.