شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: FBI يغلق موقعا مخصصا لبيع معلومات خرق البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كجزء من عملية دولية، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى FBI من الاستيلاء على موقع إلكتروني يسمى WeLeakInfo وإغلاقه، حيث كان هذا الموقع مسؤول عن بيع البيانات الخاصة بالمستخدمين لأكثر من 10 آلاف اختراق بيانات، وقد اعتقلت الشرطة في هولندا وإيرلندا الشمالية شخصان يبلغان من العمر 22 عامًا يعتقد أنهما مرتبطان بالموقع، وفي الوقت نفسه، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي يعمل بالتنسيق مع قوات الشرطة في أوروبا، بإزالة "دومين" الموقع وإعادة توجيه زواره إلى صفحة خاصة بـ FBI.





وبحسب موقع engadget الأمريكى، زعم موقع WeLeakInfo أن أكثر من 12 مليار اسم مستخدم وكلمة مرور سُرقت من حوالي 10300 اختراق في مختلف الشركات والمواقع الإلكترونية حول العالم، وقد تم وضع وجدولة و تنظيم تلك المعلومات في قاعدة بيانات داخل الموقع يمكن للمستخدمين البحث فيها بسهولة، مما يسمح للمستخدمين بالبحث عن عنوان البريد الإلكتروني لشخص ما لمعرفة كلمات المرور والأسماء وأرقام الهواتف وعناوين IP المرتبطة بهذا الشخص عبر عدة نقرات بسيطة، كما عرض الموقع الوصول إلى جميع المعلومات عن طريق الاشتراكات التي تبدأ بأقل من 2 دولار فقط.

وقد روج الموقع لنفسه كوسيلة مشروعة لإجراء البحوث الأمنية من قبل شركات البحث الأمني وجهات تنفيذ القانون، على الرغم من أنه قدم أرقام هواتف وعناوين IP وغيرها من المعلومات الشخصية التي يحميها القانون ويجرم تداولها بين المستخدمين، ويمكن للمستخدمين الذين يرغبون في معرفة ما إذا كان قد تم سرقة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم، الانتقال إلى موقع haveibeenpawned المتخصص في اكتشاف الاختراقات بشكل مجاني، وكجزء من العملية ، يسأل FBI الأشخاص الذين لديهم أي معلومات حول WeLeakInfo لتقديم شكوى.