شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هجوم حاد على أبل بعد وصف إسرائيل بـ" دولة الاحتلال الصهيوني".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه شركة أبل الكثير من الأسئلة بعد وصف "سيرى" المساعد الشخصى المدمج بالكثير من الأجهزة، إسرائيل بـ "دولة الاحتلال الصهيوني"، ردا على سؤال عن اسم رئيس البلاد، إذ وجه عدد من المستخدمين السؤال لسيرى، ورد قائلا: " رؤوفين ريفلين هو رئيس دولة الاحتلال الصهيوني"، وفقًا لعدة مقاطع فيديو ولقطات تم تبادلها على تويتر بين الصحفيين والمستخدمين الآخرين.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، ليس من الواضح متى بدأ سيرى- المتاح لمستخدمى Mac و iOS و Apple Watch و Apple TV - فى إطلاق هذا الوصف لأول مرة، إلا أنه بحلول يوم الأحد عند طرح نفس السؤال على المساعد الافتراضى، رد سيرى قائلا: " رؤوفين ريفلين هو رئيس إسرائيل".

وأوضحت ميشيل سينديوكوف، التى نشرت فيديو عن تبادلها الحديث مع سيرى وسماعها هذه الاجابة إلى تويتر، أن أحد الأصدقاء أبلغها بما حدث، لذا جربته بنفسها الأمر، وقالت سينديوكو: "لقد صُدمت بصراحة لأن استجابة سيرى مسيئة للغاية، لذا شعرت أننى اضطررت إلى مشاركتها مع الآخرين ومع أبل، ليتم تصحيح الخطأ".

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ولم تستجيب أبل لطلب التعليق، لكن قد يكون هذا الأمر حدث بسبب حصول سيرى على اجابات الأسئلة التى يوجهها إليه المستخدمين من موقه ويكيبيديا، والتى يمكن لأى شخص تعديل المعلومات الواردة به.

ولا تعد هذه هى المرة الأولى التى يثير بها سيرى الجدل، ففى عام 2018، عندما سأل المستخدمون الخدمة عن عمر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أظهرت لهم صورة لقضيب.

وعلى الرغم من انبهار العالم بأبل عند إطلاقها سيرى فى عام 2011 على iPhone 4S ، فقد تعرضت أبل لانتقادات كثيرة على مدار العقد الماضى، حيث يجادل البعض بأن أبل قد تركت مساعدها الافتراضى متأخراً مقارنة بالمساعدين الظاهريين الآخرين، مثل مساعد جوجل وأليكسا التابع لأمازون.